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【烏克蘭戰爭】俄駐美大使暗示：部分俄官冀結束戰事

環球社會熱點 14:40 2022/05/16

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俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月，戰爭仍未見結束跡象。俄羅斯駐美國大使周日（15日）暗示，克里姆林宮內部對烏克蘭戰爭的取態出現分歧，部分官員希望撤兵。英國軍事情報部門亦表示，俄羅斯或已折損入侵烏克蘭的地面部隊3分1兵力，俄羅斯在烏克蘭東部戰事亦大大落後於計劃。

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現年67歲的俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）周日接受國營電視台訪問期間，暗示部分克里姆林宮（Kremlin）高層正準備放棄入侵計劃。他強調自己不願放棄，但透露部分人士希望撤軍及「後悔」。

安東諾夫指，美國官員正推動俄烏談判，但要求俄羅斯需符合一定條件。當中包括停止軍事行動，將俄羅斯部隊移師至2月24日前的原本位置，及要求俄羅斯為所作的一切懺悔。他最後強調，俄羅斯永遠不會投降。

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惟英國國防部同日發表報告表示，俄羅斯或已失去其侵烏部隊中3分1地面部隊兵力。英國防部更指，俄羅斯軍隊愈來愈受士氣低迷等因素限制，許多部隊亦無法迅速重整，或將繼續阻礙俄羅斯在烏克蘭的行動。

英國國防部最新評估指出，俄羅斯在烏克蘭東部戰事中失去動力，現已大大落後於計劃。雖然俄軍取得小規模的進展，但在過去一個月內未實質增加佔有領土，並指俄軍兵力維持高水平折損，當前條件下，俄羅斯不太可能在未來30日內大幅加快推進速度。

雖然俄羅斯堅持將完成所有目標，但美國非牟利智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）上周六（14日）發表新一份報告指，俄羅斯境內亦愈來愈憂慮，俄軍或將戰敗。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯：李俊儀

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