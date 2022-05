【烏克蘭戰爭】俄駐美大使暗示：部分俄官冀結束戰事

俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月,戰爭仍未見結束跡象。俄羅斯駐美國大使周日(15日)暗示,克里姆林宮內部對烏克蘭戰爭的取態出現分歧,部分官員希望撤兵。英國軍事情報部門亦表示,俄羅斯或已折損入侵烏克蘭的地面部隊3分1兵力,俄羅斯在烏克蘭東部戰事亦大大落後於計劃。

現年67歲的俄羅斯駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)周日接受國營電視台訪問期間,暗示部分克里姆林宮(Kremlin)高層正準備放棄入侵計劃。他強調自己不願放棄,但透露部分人士希望撤軍及「後悔」。

安東諾夫指,美國官員正推動俄烏談判,但要求俄羅斯需符合一定條件。當中包括停止軍事行動,將俄羅斯部隊移師至2月24日前的原本位置,及要求俄羅斯為所作的一切懺悔。他最後強調,俄羅斯永遠不會投降。

惟英國國防部同日發表報告表示,俄羅斯或已失去其侵烏部隊中3分1地面部隊兵力。英國防部更指,俄羅斯軍隊愈來愈受士氣低迷等因素限制,許多部隊亦無法迅速重整,或將繼續阻礙俄羅斯在烏克蘭的行動。

英國國防部最新評估指出,俄羅斯在烏克蘭東部戰事中失去動力,現已大大落後於計劃。雖然俄軍取得小規模的進展,但在過去一個月內未實質增加佔有領土,並指俄軍兵力維持高水平折損,當前條件下,俄羅斯不太可能在未來30日內大幅加快推進速度。

雖然俄羅斯堅持將完成所有目標,但美國非牟利智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)上周六(14日)發表新一份報告指,俄羅斯境內亦愈來愈憂慮,俄軍或將戰敗。

