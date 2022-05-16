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【惡作劇】乘客用蘋果AirDrop散播空難圖片　以色列客機緊急停飛

科技 14:00 2022/05/16

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不少人都曾利用AirDrop惡意傳送非法圖片給他人，甚至有Apple用戶在乘坐地鐵時突然接受到陌生人傳送來的不雅圖片。（Twitter截圖）

蘋果（Apple）的AirDrop是非常有用的功能，允許iPhone用戶將圖像發送到附近的其他Apple設備，而無需通過郵件或大容量儲存裝置。但日前有人就惡意利用AirDrop功能，在一艘以色列客機上向其他乘客散播空難圖片，製造恐慌，結果令該航班需緊急停飛。

【蘋果動向】郭明錤：AirPods Lightning充電接口　將過渡至USB-C

據《路透社》報道，上周一班土耳其AndoluJet航空波音737客機，原定從以色列特拉維夫的本古里安國際機場（TLV）飛往土耳其伊斯坦堡機場（IST），機上共有160名乘客。

乘客受驚過度暈倒

但在起飛前，有不少乘客表示收到AirDrop傳來的數張空難失事圖片，令他們感到生命受到威脅，當中更有人受驚過度而恐慌症發作，當場暈倒，因此決定將客機緊急停飛。

以色列機場管理局Oren Lefler表示，已將機上9名涉嫌製造混亂的滋事者被捕，他們將面臨「傳播恐怖事件威脅」的嚴重罪行指控，最高可判處三年徒刑。

【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機

事實上，不少人都曾利用AirDrop惡意傳送非法圖片給他人，甚至有Apple用戶在乘坐地鐵時突然接受到陌生人傳送來的不雅圖片。

為避免接受來自陌生人的圖片，用戶可在iPhone或iPad上開啟控制中心，然後長按AirDrop圖示即可選擇三種不同權限，並選擇「關閉接收」或「只限聯絡人」這兩種權限設定。 

「關閉接收」是隔絕所有的AirDrop 接收、「只限聯絡人」讓聯絡人可以用AirDrop 傳輸，而「所有人」則是允許所有人透過AirDrop將圖片傳送給自己。

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責任編輯：陳卓賢

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