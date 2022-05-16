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南非女人瑞慶祝128歲生日 長壽秘訣靠2樣食物

環球社會熱點 13:27 2022/05/16

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南非女人瑞馬齊布科早前慶祝128歲生日，據報有望成為全球最長壽的人。馬齊布科曾經歷兩次世界大戰、英國殖民時期及種族隔離。馬齊布科現時聽力雖差但仍十分精靈活潑，能在家附近走動，她其中一個長壽秘訣是靠兩樣食物。

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馬齊布科（Johanna Mazibuko）於1894年出生，從小在南非東北部城鎮Klerksdorp的一個粟米農場長大。馬齊布科家中有12個兄弟姐妹，她為最年長。

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她從小靠飲鮮牛奶和食野菠菜長大，也成為長壽的飲食秘訣。雖然她現時的飲食貼近現代，但偶爾也會懷念童年時期的鄉野飲食。

馬齊布科長大後嫁給一名鰥夫，由於丈夫家中有牛，她會擠牛奶及製作牛油來賣錢維生。兩人育有7名子女，其中兩名子女仍在世，目前她有50個孫兒和曾孫。

她婚後也有為農場主做家務賺錢，一直努力工作多年。

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由於日漸年老，馬齊布科由2001年起聘用一名女護理員照顧其日常起居，兩人生活在一起並成為好朋友。

據悉，當地社區一直努力尋找方法，希望健力士世界紀錄能夠承認馬齊布科為全球最長壽人瑞。

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責任編輯：鄭錦玲

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