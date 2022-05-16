【內房危機】碧桂園：擬發行5億人幣債　傳獲官方護航

▲ 碧桂園、美的置業、龍湖據報獲選為示範房企、本周發債並啟用保護工具

內房再有政策放寬訊號，據外電消息，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、美的置業 （03990） 三家民營房企被監管機構選定為示範房企，將在本周陸續發行人民幣債券。碧桂園午後愈升愈有，一度升達15%，高見5.16元，最後收升10.4%，報4.88元；龍湖升4.8%，收報38元；美的置業升7.9%，收報15.04元。

碧桂園發通告指，擬於短期內面向專業投資者公開發行一期面值不超過人民幣5億元的國內公司債券，儘管如此，公司債券的發行仍只在計劃階段，董事會謹此提醒本公司股東及有意投資者公司債券的發行不一定能落實進行或最終能順利完成。

據REDD消息，為吸引投資人，創投機構將同時發行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具，以幫助民營地產商逐步恢復公開市場的融資功能。知情人士又指，中資銀行已被要求認購這些新債券。

碧桂園年內無懼內房民企淡風 接連成功融資

今年1月，碧桂園發行於2026年到期的39億元的4.95%有抵押擔保可換股債券，用於為將於1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。同時，碧桂園又成為今年首間成功發行資產抵押證券（ABS）的民營企業，該ABS項目「建投匯宇-弘基保理供應鏈金融1號資產支持專項計劃」的發行規模為5.2億元，票面利率5.3%。

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