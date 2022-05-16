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【內房危機】碧桂園暴升15%、龍湖美的置業升逾半成　據報獲選為示範房企、本周發債並啟用保護工具

股市 13:51 2022/05/16

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】碧桂園、美的置業、龍湖據報獲選為示範房企、本周發債並啟用保護工具

內房再有政策放寬訊號，據外電消息，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、美的置業 （03990） 三家民營房企被監管機構選定為示範房企，將在本周陸續發行人民幣債券。碧桂園午後愈升愈有，最新升幅已達15%，高見5.16元；龍湖升6%，暫報38.45元；美的置業升8%，暫報15.1元。

據REDD消息，為吸引投資人，創設機構將同時發行包括信用違約掉期（私募CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內的信用保護工具，以幫助民營地產商逐步恢復公開市場的融資功能。對此，碧桂園、美的置業、龍湖3家房企均表示，上述消息屬實。

碧桂園年內無懼內房民企淡風　接連成功融資

今年1月，碧桂園發行於2026年到期的39億元的4.95%有抵押擔保可換股債券，用於為將於1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。同時，碧桂園又成為今年首間成功發行資產抵押證券（ABS）的民營企業，該ABS項目「建投匯宇-弘基保理供應鏈金融1號資產支持專項計劃」的發行規模為5.2億元，票面利率5.3%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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港股 內地物業 債券 龍湖集團（00960） 美的置業（03990） 碧桂園（02007）

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