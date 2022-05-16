【譚仔國際 2217】 疫市下譚仔國際年賺2億 經調整溢利多賺17.8% 派末期息11.4仙

譚仔國際（02217）公布上市後首份全年業績，經調整溢利按年增加17.8%，股價隨即抽高，今早（16日）高見2.88元，最多升5.9%，至中午收報2.84元，仍升4.4%。

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截至今年3月底止全年業績，營業額22.8億元，按年升26.8%；純利2億元，按年跌29.5%。撇除一次性的上市費用及相關政府補貼等特殊收支影響，經調整溢利上升17.8%至1.7億元。每股基本盈利17.5仙，派末期息每股11.4仙。

集團指，雖然年初起香港爆發第五波新冠疫情，惟受惠香港及全球經營的餐廳數量增加及香港的可比較餐廳收益穩步增長，帶動收益增加。期內，香港業務方面，人均消費由58.3元升至59.7元，按年增2.4%；日均每座位售出碗數為6.4碗；日均每餐廳收益為4.1萬元。

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記者：郭秀慧