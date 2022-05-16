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【數碼轉型】IDC預測：全球企業數碼轉型支出　今年將達14.1萬億港元

科技 13:00 2022/05/16

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2022年最大的數碼轉型投資領域，將會是「後台支援和基礎設施」、「智能製造」和「數碼供應鏈優化」三個項目。

新冠疫情使遙距工作常態化，視像會議及雲端文件處理等模式，都促使企業加快推動數碼轉型。根據國際數據公司（IDC）預測，今年全球企業數碼轉型支出，將達到1.8萬億美元（約14.1萬億港元），較2021年增長17.6%。

【5G技術】高通推新一代5G及AI機械人解決方案　加速產業數碼轉型

IDC指出，2022年最大的數碼轉型投資領域，將會是「後台支援和基礎設施」（back office support and infrastructure）、「智能製造」（smart manufacturing）和「數碼供應鏈優化」（digital supply chain optimisation）三個項目。

5年複合年增長率   達16.6%

IDC表示，全球數碼轉型支出將在2022至2026年期內保持穩定增長速度，五年複合年增長率（CAGR）為16.6%。IDC客戶洞察與分析部高級研究經理Craig Simpson指出，隨著企業加速追求數碼優先戰略，他們正在將這些投資引向內部營運和外部直接參與。

【中小企】中小企如何利用創新　逆境求生並開創商機

從行業角度看，離散及流程製造業將佔今年全球數碼轉型支出近30%，其次是專業服務和零售行業。至於公用事業和銀行業，今年的數碼轉型也將超過1億美元（約7.8億港元）。

IDC也預測，金融服務行業的數碼轉型支出，將在2022至2026年期內將實現最快增長，證券和投資服務、保險和銀行業的五年複合增長率都將達到19%以上。

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責任編輯：陳卓賢

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