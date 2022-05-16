  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (一) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】中銀香港：會持續改良BoC Pay優惠　擬加入簽帳分期等功能

Hot Talk 12:59 2022/05/16

分享：

分享：

【電子消費券2022】中銀香港：會持續改良BoC Pay優惠　擬加入簽帳分期等功能

中銀香港 （02388） 的BoC Pay獲選為新一輪消費券計劃（第二階段）儲值支付工具之一，中銀信用卡（國際）有限公司副總經理陳碧蓮指，因應BoC Pay新加入為消費券支付平台，接下來會在優惠及功能方面持續優化，包括在BoC Pay新增簽帳分期功能、加強安全性，同時亦會繼續拓展受理商戶數目，會投放資源以達到更全面的線上商戶受理環境。

陳碧蓮表示，自公佈BoC Pay將成為新一輪消費支付工具之一後，有商戶主動接觸中銀香港，期望能夠成為BoC Pay網點。BoC Pay現時合共覆蓋7萬個實體及線上商戶網點，中銀香港亦會加強教育現有網點商戶，以確保BoC Pay用戶知悉可在有關商戶使用BoC Pay付款。

她又透露，BoC Pay目前擁有逾100萬名用戶，大部份BoC Pay用戶都屬活躍用戶，超過85%交易量涉及個人對商戶支付，其餘交易量大部份是個人對個人的P2P轉帳。

BoC Pay去年底用戶數目及線上交易金額按年均錄逾三成升幅。中銀香港今年已定下目標，期望BoC Pay與該行商戶收單服務BoC Bill兩者，在用戶數目與交易額上均錄雙位數升幅。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：

【電子消費券2022】BoC Pay推多項優惠獎賞　新客戶下載送68元迎新優惠

【電子消費券2022】第二階段消費券新增滙豐PayMe及中銀BoC Pay、目標年中登記　陳茂波：要求各營辦商提供回饋（第二版）

【電子支付】BoC Pay上季交易額急升7成　中銀：消費氣氛好轉（附最新回贈推廣消息）

記者：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 香港 中銀香港（02388）

上一篇文章

【大行報告】大和料中港股今季見底、首選股新增蒙牛剔走友邦　料平台經濟最受惠政策（附港股名單和目標價）

下一篇文章

微盟2013逆市反彈逾2% 趁機鬆綁減持？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款