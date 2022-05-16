▲ 【電子消費券2022】中銀香港：會持續改良BoC Pay優惠 擬加入簽帳分期等功能

中銀香港 （02388） 的BoC Pay獲選為新一輪消費券計劃（第二階段）儲值支付工具之一，中銀信用卡（國際）有限公司副總經理陳碧蓮指，因應BoC Pay新加入為消費券支付平台，接下來會在優惠及功能方面持續優化，包括在BoC Pay新增簽帳分期功能、加強安全性，同時亦會繼續拓展受理商戶數目，會投放資源以達到更全面的線上商戶受理環境。

陳碧蓮表示，自公佈BoC Pay將成為新一輪消費支付工具之一後，有商戶主動接觸中銀香港，期望能夠成為BoC Pay網點。BoC Pay現時合共覆蓋7萬個實體及線上商戶網點，中銀香港亦會加強教育現有網點商戶，以確保BoC Pay用戶知悉可在有關商戶使用BoC Pay付款。

她又透露，BoC Pay目前擁有逾100萬名用戶，大部份BoC Pay用戶都屬活躍用戶，超過85%交易量涉及個人對商戶支付，其餘交易量大部份是個人對個人的P2P轉帳。

BoC Pay去年底用戶數目及線上交易金額按年均錄逾三成升幅。中銀香港今年已定下目標，期望BoC Pay與該行商戶收單服務BoC Bill兩者，在用戶數目與交易額上均錄雙位數升幅。

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記者：余倩敏