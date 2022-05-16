【港股午市速睇】恒生指數2萬點得而復失 內房高開後回落

恒指2萬點未能企穩

隔晚美股造好，恒指今早跟隨高開報20131點，升232點，最高見20173點，曾收復2萬點關口，不過隨即由升轉跌，半日收市報19825點，跌73點，2萬點得而復失。大市成交額533億元，沽壓不算沉重。

國企指數同科技指數都錄得少過百份之一跌幅。國企指數半日跌33點，收報6773點。科技指數則跌11點，收報4027點。

內房股逆市靠穩

星期日人民銀行、銀行保險監督管理委員會公布，內地調低首套房貸利率下限0.2厘，放鬆樓策措施，由政策性延伸至減按息等金融性措施，市場憧憬未來房貸利率仍有下行空間，於放鬆樓策消息不斷下，估值低殘的內房板塊今日早段造好。

華潤置地 （01109） 及萬科企業 （02202） 升不足百分之一，龍湖集團 （00960） 及碧桂園 （02007） 就升多過百分之一。

著名機構投資者大手增持阿里

股價長期偏弱的阿里巴巴 （09988） 有利好消息，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）公布，今年首季大手增持阿里巴巴美股ADS約321萬股，增持比例達百分之75，反映對阿里巴巴投資前景有信心。

阿里巴巴股價今早隨大市高開超過百分之4，早段高見86.25元後升幅收窄，中午收市報83.7元，升百分之1.8。