新西蘭加快減碳排 擬4年撥款近142億

全球政府近年積極推動環保政策，力求達成減碳目標，改善氣候問題。新西蘭政府近日宣布，將在4年內撥款29億新西蘭元（約141.9億港元），逐步淘汰化石燃料及加快普及電動車。新西蘭總理阿德恩表示，新西蘭不能忽視氣候變化問題，否則未來將太遲採取措施。

末日鐘維持距午夜100秒 連續3年未變 【下一頁】

新西蘭政府周一（16日）宣布連串減排計劃，表示將在未來4年內撥款29億新西蘭元，資助一系列措施。當中包括鼓勵轉用電動車、逐步淘汰燃煤鍋爐，及協助農民減少飼養牲口的甲烷排放。當局指，資金將用於制定全面能源策略，包括建立氫能路線圖及海上風能監管框架，資金將由氣候應急基金（Climate Emergency Response Fund）支付。

新西蘭政府是次從交通著手減少碳排放，當局會繼續提供潔淨能源車輛折扣，鼓勵民眾購買低排放汽車。政府亦會加大投資電動車充電基建，協助中低收入家庭購買電動車，以及試行電動車租賃計劃。新西蘭目標到2035年時，當地最少3成小型車輛為電動車，整個公共交通車隊「脫碳」（decarbonise）。

英歌手Ed Sheeran擬種樹消碳足跡 反被轟不減反增 【下一頁】

新西蘭經濟高度依賴農業，尤其是奶牛及綿羊。政府指將建立一個農業排放氣候行動中心（Centre for Climate Action on Agricultural Emissions），加快研發有助減少農場溫室氣體排放產品。政府還將在2037年前，禁止新建中及低溫燃煤鍋爐，並淘汰現有鍋爐。

阿德恩發表聲明表示，計劃對新西蘭過渡至低排放的未來是具有里程碑意義的一日。阿德恩指，不能忽視氣候變化問題，否則將為時已晚去採取措施。新西蘭財政部長羅伯遜（Grant Robertson）表示，新西蘭環境就是當地的經濟。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀