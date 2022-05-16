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【大行報告】大和料中港股今季見底、首選股新增蒙牛剔走友邦　料平台經濟最受惠政策（附港股名單和目標價）

股市 13:07 2022/05/16

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【大行報告】大和料中港股今季見底、首選股新增蒙牛剔走友邦　料平台經濟最受惠政策（附港股名單和目標價）

大和資本發表最新中港股市策略報告，分析從技術和往績分析，A股都正處於底部，中港股市有望從今年第2季見底，並預計內地陸續公布刺激政策，最有望受惠政策的行業依次為互聯網平台經濟、消費、基建和內房。大和資本繼而將A股必須消費品評級由「中性」升至「增持」，但把港股醫療保健行業評級降至「中性」。大和資本續把7家港股列入首選股名單，但新增蒙牛乳業 （02319） 、剔出友邦 （01299）

大和資本指出，近15年滬深300和恒生指數大概維持每3年至3.5年一次周期，認為目前市場互動情況與往績接近，港股、A股有望本季見底，配合內地Omicron疫情影響減退，以及潛在刺激政策準備出爐。

大和未詳列調整首選股理據，目前7大首選港股除蒙牛外，尚有騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、海豐國際 （01308） 、大唐新能源 （01798） 、海爾智家 （06690） 和金沙中國 （01928）

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「黃金比例分析」A股跌幅已等同至前三個周期底部

大和資本表示，即使目前難言A股「已見底」，但至少「正在築底」，下行風險有限，從黃金分割（Fibonacci retracement）技術指標，A股4月27日低位已等同2008年、12年、16年3次下行周期的調整幅度。

該行續以往績分析，內地密集推出刺激政策時，A股從「政策底」走向「市場底」須時1至3個月，隨內地已調低LPR利率、放寬內房政策，中央財經委員會首季已釋出「政策底」，因此認為「市場底」已不遠。

科網股最有望受惠政策潛在利好

在行業選股上，大和資本認為，潛在表現最佳的行業與市場現有預期、未來經濟增長動力掛鈎，認為內地疫情廣泛、地方政府財政預算有限、居民負債水平偏高，即使內地提出加快基建投資，投放資源的力度也不及以往兩次周期，因此該行更傾向選增長股。

即使目前外界對科網股看法依然偏弱，大和資本認為，中央財經委員會強調「常態化」監管互聯網平台，甚至預告推出措施支持行業健康發展，相信監管周期至去年底已近尾聲。另一方面，科網企業以往每年可吸納1000萬大學畢業生，在目前宏觀經濟下，內地當局將更重視科網企業力量，因此視互聯網平台為潛在最受惠政策的行業。

短期而言，大和資本料香港上市平台經濟股會有一輪技術反彈，中美審計監管進展則成為刺激進一步上升的潛在動力。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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大行報告 港股 蒙牛乳業（02319） 友邦保險（01299） 金沙中國有限公司（01928） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 大唐新能源（01798） 海豐國際（01308） 海爾智家（06690）

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