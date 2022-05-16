【業績】敏華全年多賺近17%　末期股息派17港仙、股息率約4.3厘　今年計劃新增300至500間新店（第二版）

▲ 【業績】敏華全年多賺近17% 末期股息派17港仙、股息率約4.3厘

敏華 （01999） 公布，截至3月底止年度業績，總收益上升約28.6%至約217.9億元，整體毛利率約36.7% ，按年升0.6個百分點。溢利按年增長約16.8%至約22.5億元，末期股息派每股17港仙。

敏華現報7元，升2.2%。連同中期股息13港仙，集團股息率現約4.3厘。

新一年開店策略以穩健為主 料全年新增300至500間店鋪

大中華區行銷中心總經理馬野軍表示，公司去年在國內新開超過1800家店鋪，而根據今年的市場情況，本年度公司的開店策略以追求穩健為主，初步計劃新開300至500間店鋪，主要以發展經銷商網絡為主，並更加注重賦能經銷商，提升轉化率、客單價等指標。

黃敏利指，未來公司仍然會集中在三四線城市開店，因三四線的城鎮化進程仍在持續，還有不少新樓交易，對家居的購置需求潛力仍大。而反觀一二線城市，受房地產市場不景氣、疫情原因等情況影響，一二線城市已經接近歐美、香港市場，轉為存量市場為主，即消費者主要以更換家具為主，而不是新添家具。

按地區方面，中國市場銷售收入138.5億元，中國市場主營業務收入131.9億元（不包含房地產、商場物業等其他業務收入），按年增長32.3%。集團於中國總共擁有5,968間品牌專賣店（不包含格調和普麗尼門店715間），期內實現專賣店店舖數目淨增長1,846間。

發展策略仍以功能沙發為主 中國市場還有至少1至2倍增長空間

敏華控股董事局主席黃敏利表示，公司整體發展策略仍然以功能沙發為主，他預計中國功能沙發至少還有1倍至2倍的增長空間，因現時中國滲透率仍然很低，10至20年後，中國功能沙發滲透率應該會達10%至20%。

他以歐美市場發展作為依據，指出當消費者收入水平提高後，在家時間會正常，因此功能沙發的作用會變得非常重要。而經過近幾年發展，中國人均居住面積已經在50平方米左右，這一數字在全球中屬於領先，算比較大，因此料中國市場對沙發等家居的需求量會很大。

期內，集團沙發及配套產品業務收入約146.2億元，按年上升約24.7%。而其他產品如床具及智能傢俱部件產品的收入約56.2億元，按年增長約51.5%。

正加快墨西哥產線建設 以減輕關稅、運費壓力

在北美市場，由於疫情高峰後經濟回暖，使得北美市場的收入同上年同期比較有所增長，北美市場的主營銷售收入56.67億元，按年增長約23.8%。

此外，公司除現有的中國及越南生產線外，正在加快建設墨西哥廠房，希望新產線投入使用後，能夠減少關稅和運費因素帶來的壓力。

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編輯：姚卓然