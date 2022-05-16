  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (一) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】敏華全年多賺近17%　末期股息派17港仙、股息率約4.3厘　今年計劃新增300至500間新店（第二版）

股市 15:38 2022/05/16

分享：

分享：

【業績】敏華全年多賺近17%　末期股息派17港仙、股息率約4.3厘

敏華 （01999） 公布，截至3月底止年度業績，總收益上升約28.6%至約217.9億元，整體毛利率約36.7% ，按年升0.6個百分點。溢利按年增長約16.8%至約22.5億元，末期股息派每股17港仙。

敏華現報7元，升2.2%。連同中期股息13港仙，集團股息率現約4.3厘。 

新一年開店策略以穩健為主 料全年新增300至500間店鋪

大中華區行銷中心總經理馬野軍表示，公司去年在國內新開超過1800家店鋪，而根據今年的市場情況，本年度公司的開店策略以追求穩健為主，初步計劃新開300至500間店鋪，主要以發展經銷商網絡為主，並更加注重賦能經銷商，提升轉化率、客單價等指標。

黃敏利指，未來公司仍然會集中在三四線城市開店，因三四線的城鎮化進程仍在持續，還有不少新樓交易，對家居的購置需求潛力仍大。而反觀一二線城市，受房地產市場不景氣、疫情原因等情況影響，一二線城市已經接近歐美、香港市場，轉為存量市場為主，即消費者主要以更換家具為主，而不是新添家具。

按地區方面，中國市場銷售收入138.5億元，中國市場主營業務收入131.9億元（不包含房地產、商場物業等其他業務收入），按年增長32.3%。集團於中國總共擁有5,968間品牌專賣店（不包含格調和普麗尼門店715間），期內實現專賣店店舖數目淨增長1,846間。

發展策略仍以功能沙發為主 中國市場還有至少1至2倍增長空間

敏華控股董事局主席黃敏利表示，公司整體發展策略仍然以功能沙發為主，他預計中國功能沙發至少還有1倍至2倍的增長空間，因現時中國滲透率仍然很低，10至20年後，中國功能沙發滲透率應該會達10%至20%。

他以歐美市場發展作為依據，指出當消費者收入水平提高後，在家時間會正常，因此功能沙發的作用會變得非常重要。而經過近幾年發展，中國人均居住面積已經在50平方米左右，這一數字在全球中屬於領先，算比較大，因此料中國市場對沙發等家居的需求量會很大。

期內，集團沙發及配套產品業務收入約146.2億元，按年上升約24.7%。而其他產品如床具及智能傢俱部件產品的收入約56.2億元，按年增長約51.5%。

正加快墨西哥產線建設 以減輕關稅、運費壓力

在北美市場，由於疫情高峰後經濟回暖，使得北美市場的收入同上年同期比較有所增長，北美市場的主營銷售收入56.67億元，按年增長約23.8%。

此外，公司除現有的中國及越南生產線外，正在加快建設墨西哥廠房，希望新產線投入使用後，能夠減少關稅和運費因素帶來的壓力。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）

相關文章：

【業績】樂享集團抽升近6%　首季收入大增1.8倍、由海外電商商品銷售推動

【業績前瞻】騰訊700周三公布首季業績　首季淨利面臨倒退已成定局？

【阿里巴巴】阿里巴巴5月26日公布年度業績　料將列入「預定摘牌名單」

編輯：姚卓然

中國 敏華控股（01999） 港股

上一篇文章

【理財通】恒生上水設首間跨境財富管理中心　期望方便跨境客戶

下一篇文章

【通脹高企】前高盛CEO：美國經濟衰退風險非常高　促企業及消費者做好準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款