【業績】敏華全年多賺近17%　末期股息派17港仙、股息率約4.3厘

▲ 【業績】敏華全年多賺17% 末期股息派17港仙

敏華 （01999） 公布，截至3月底止年度業績，總收益上升約28.6%至約217.9億元，整體毛利率約36.7% ，按年升0.6個百分點。溢利按年增長約16.8%至約22.5億元，末期股息派每股17港仙。

敏華半日升2%，報6.99元。連同中期股息13港仙，集團股息率現約4.3厘。

期內，集團沙發及配套產品業務收入約146.2億元，按年上升約24.7%。而其他產品如床具及智能傢俱部件產品的收入約56.2億元，按年增長約51.5%。

按地區方面，中國市場銷售收入138.5億元，中國市場主營業務收 入131.9億元（不包含房地產、商場物業等其他業務收入），按年增長32.3%。集團於中國總共擁有5,968間品牌專賣店（不包含格調和普麗尼門店715間），期內實現專賣店店舖數目淨增長1,846間。

在北美市場，由於疫情高峰後經濟回暖，使得北美市場的收入同上年同期比較有所增長，北美市場的主營銷售收入56.67億元，按年增長約23.8%。

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編輯：姚卓然