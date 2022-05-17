【美股期貨】道指期貨升82點　納指期貨升0.7%（不斷更新）

美股隔晚個別發展，至於美股期貨周二於亞洲時段向上，其中道指期貨升82點，納指期貨升79點或0.7%。美國今日將會公布4月零售銷售、工業生產、產能利用率、企業庫存、5月NAHB房產市場指數。另外，歐元區會公布首季GDP、就業人口變化數據。

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：24】道指期貨升82點，報32305點；標指期貨升15點，報4023點；納指期貨升79點或0.7%，報12322點。

【10：50】【TSLA】Tesla被指流失市佔率 遭研究機構予「跑輸大市」評級 目標價450美元

【10：47】【TWTR】馬斯克傳出售SpaceX股權 為私有化Twitter籌資

【10：35】【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油 清倉30年長情股富國銀行

【10：01】【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢 上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

【08：23】【美企業績】騰訊音樂首季營收跌15% 市場競爭加劇、社交娛樂服務受壓跌兩成

【07：59】【TWTR】馬斯克暗示不排除降價收購Twitter 批假帳戶比例或達20%

==以下5月16日（周一）股市==

中國公布一系列數據均遜預期，反映疫情影響 ； 不過，上海已推動企業復工復產，經濟動力回暖，油價造好。道指早段一度滑落超過260點，其後反覆倒升逾300點，尾市升幅又收窄 ； 納指則持續偏軟。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

道指收市微升26點，報32223點；標指跌15點，報4008點；納指跌142點或1.2%，報11662點。10年期債息則繼續受制3厘水平，最弱曾報2.853厘，最新報2.889厘。美滙指數也從上周五逾105的約20年高位略為回落，最新報104.267厘。

美國昨公布5月份紐約州製造業指數報負11.6，遠遜預測的15，亦較4月份的24.6大幅倒退，加深了市場對美國經濟前景的憂慮。

推特（Twitter）行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），反駁特斯拉行政總裁馬斯克針對Twitter虛假賬號數量的質疑 ，強調只有約50萬個虛假賬號，遠低於馬斯克上周五提出、可能有5%虛假賬號的質疑。馬斯克即時作出回應，質疑廣告商如何確定其付出的廣告費物有所值 ； 此前馬斯克稱不排除以更低價收購推特。Twitter周一股價繼續下滑，挫8.2%。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨預期，美國期通脹今年略為回落，儲局資產負債表將於未來幾年繼續收縮，規模仍將較10年前龐大，並指縮表計劃正對較長期的利率產生影響。

儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）稱，儲局延遲應對通脹屬錯誤舉動，他認為儲局此舉是出於不想對市場造成震盪。

【大行觀點】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」 後市料回調至3400點、明春始重上3900點

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）炮轟白宮，指總統拜登擬向富人加稅、是否會因此刺激通脹。貝索斯又稱，拜登試圖透過推動開支，進一步刺激過熱的經濟，幸好被民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）阻止其計劃。

白宮發言人周一發表反駁，指貝索斯的批評可能與拜登支持亞馬遜僱員組織工會有關，暗示他是加稅的受害者，所以才會批評拜登的加稅政綱，把其與高通脹掛鈎。

【美國經濟數據】5月份紐約州製造業指數報負11.6 遠遜預期

儲局主席鮑威爾將於美國時間周二下午出席活動時發表講話。另外有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲行長布拉德、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯也會在本周相繼講話。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦儲局主席鮑威爾、「鷹王」布拉德講話 分析：美股或超賣反彈

即市走勢︰

【0：33 】道指升26點，納指跌0.9%。

【22：15】道指開市後，突跳水跌逾260點，其後收窄至100點，納指曾跌1.4%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【21：30】道指跌50點，納指跌0.5%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【20：14】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」 後市料回調至3400點、明春始重上3900點

【19：14】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.5%。

【12：20】道指期貨跌185點，報32011點；標指期貨跌27點，報3996點；納指期貨跌96點或0.8%，報12290點。

【09：45】【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後、從上海出口逾8000輛汽車

【07：30】聯儲局主席鮑威爾反對更大幅度加息，稱加息半厘合適，言論緩解部分政策不確定性的擔憂，美股上周五出現技術反彈，道指一度升545點，收市升466點，收報32196點；標指重上4000關，升2.4%，收報4023點；納指升3.8%，收報11805點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯︰梁浩碩