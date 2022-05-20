【美股收市】道指再挫236點 納指跌0.3% 中概股逆市升

美國就業數據疲弱，投資界押注經濟衰退亦增加，資金避險情緒升溫，美國10年期債息急跌，低見2.77厘。道指周三急瀉逾千點後，昨一度再跌473點，其後跌幅收窄；納指反覆跌0.3%。中概股回勇，拼多多升9%，百度京東美股漲逾5%，亦有助納指升勢，同時納指金龍中國指數逆市升3.2%。

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道指收市跌236點，報31253點；納指跌29點，報11388點；標指跌22點，報3900點；美滙指數跌0.95%至102.82，美10年債息報2.855厘。

思科系統今季收入預測遠遜預期，股價瀉13.7% ； 蘋果跌2.5%，特斯拉（Tesla）微跌。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）表示，美股周三急挫是反映大跌市進入新階段，投資者憂慮藍籌業績受到通脹蠶食。

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃警告，全球主要國家可能要面對更大的通脹震撼，而且不僅是過渡性問題 ； 各國要有心理準備，央行需應對高通脹，同時要避免令經濟陷入衰退，操作難度相當高，特別是俄烏衝突爆發，以及中國收緊防疫管控措施之後。

美國堪薩斯聯儲銀行行長喬治（Esther George）接受CNBC訪問表示，聯儲局進取加息以對抗高通脹是首要任務，局方不會關注加息對股市的影響。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數升至21.8萬，高於預期，前值為20.3萬。截至5月7日，持續申領人數降至131.7萬人，低過預期的132.3萬人。

美國4月二手樓銷售以年率計561萬間，按月跌2.4%，前值向下修訂為575萬間，按月跌3%。

5月費城聯儲製造業指數報2.6，低於預期的15，前值為17.6。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

即市走勢︰

【00：23】美國眾議院通過石油和天然氣價格欺詐法案。

美國眾議院周四通過一項法案，禁止（石油公司）以過高價格銷售汽油。預計該法案不會在參議院獲得共和黨支持。在過去10天，普通的無鉛汽油每加侖均價創下新高。「大型石油公司在剝削美國人民。」新澤西州民主黨眾議員Frank Pallone說。

「在美國汽油價格創紀錄新高之際，大型石油公司卻在利用俄烏衝突造成的不穩定（進行掠奪）。」民主黨人擔心，高漲的汽油價格將危及他們在11月中期選舉後對國會的控制，他們將油價帶來的痛苦，歸咎於未把所得利潤用於壓低油價反而增加股票回購的石油公司。

【23：57】克里姆林宮：俄羅斯軍隊將佔領「頓涅茨克共和國」和「盧甘斯克共和國」的所有地區；又指將讓頓巴斯附近的烏克蘭地區去軍事化

【23：56】納指漲逾1.1%，電動汽車生產商Lucid集團漲13.8%，拼多多漲7.4%，京東漲6%，Netflix漲超4%，網易漲2.8%，特斯拉漲2.3%，蘋果維持約0.6%跌幅，思科則維持逾13.4%跌幅。

【23：52】Evercore ISI：將思科（CSCO）目標價從62美元下調至50美元，維持跑贏大市評級

Evercore ISI分析師Amit Daryanani將思科目標價從62美元降至50美元，維持跑贏大市評級，思科公布Q3業績遜預期，並給出遠低於華爾街預期的Q4展望。Daryanani稱，思科將其大部分虧損歸因於供應鏈問題，而不是需求問題，但投資者更擔心的是訂單下降的速度。他認為，很多問題都與供應鏈執行不力有關，盡管令人沮喪，但應該是暫時的。他補充稱，隨著同比情況的緩解、供應鏈開始改善，一些錯誤的做法最終可能推動2023財年更積極的增長。

【23：52】北約軍事委員會19日在布魯塞爾舉行會議

由北約成員國軍隊總參謀長組成的北約軍事委員會，在布魯塞爾北約總部舉行會議。北約秘書長斯托爾滕貝格在會上致辭表示，北約將在今年6月的馬德里峰會上制定新的戰略規劃。

【23：47】美國總統拜登與瑞典首相安德松和芬蘭總統尼尼斯托，在白宮就瑞典和芬蘭申請加入北約一事舉行會晤。拜登稱，美國政府正在向國會提交關於兩國加入北約的報告。

【23：45】美股震盪走高，納指漲超1.2%，標指漲超2%，道指跌幅收窄至0.3%。

【23：45】美銀證券：將Target（TGT）目標價從289美元下調至235美元 ， 維持買入評級

美銀證券分析師Robert Ohmes將Target目標價從289美元下調至235美元，維持買入評級，Target公布Q1毛利率同比下降430個基點，因運費和運輸成本高於預期，及幾個類別的銷售比預期疲軟，導致庫存過剩。盡管他下調對成本壓力的預估，尤其是在Q2，但Ohmes表示，他認為食品價格上漲應會繼續對客流量和銷售構成利好，因Target在食品雜貨領域保持競爭力，同時他認為該股估值仍具吸引力。

【23：20】據俄羅斯衛星網：俄羅斯總參謀長格拉西莫夫與美國參謀長聯席會議主席米利進行通話。

【21：55】道指跌逾400點，油價亦跌逾1%，市場避險意識強勁，資金湧入債市，推低債息，美債息跌穿2.8厘，歐洲加息預期升溫，歐元升0.9%，美滙指數相對跌0.8%，利好非美貨幣，美滙指數曾跌穿103水平。

【21：31】美股開市，道指低開289點，報31200點，納指跌0.2%，報11400點，標指跌21點，報3902點。

【18：32】道指期貨跌429點，納指期貨跌1.5%，標指期貨跌54點。

【12：25】道指期貨升54點，報31544點；標指期貨升9點，報3932點；納指期貨升3點或0.03%，報11931點。

【11：28】【美股分析】高盛：美國未來24個月35%可能性出現經濟衰退 4板塊於過去5次衰退期間均跑贏大市

【11：09】【中美貿易戰】耶倫：部分關稅不是很具有戰略意義 承認主張降低部分中國貨關稅

【10：25】【俄羅斯經濟】俄羅斯首季經濟增長降至3.5%

【08：52】【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數 馬斯克︰ESG是一場「騙局」

【08：43】【美企業績】勞氏季績遜預期 5月銷售額開始回升、重申全年目標不變

【08：04】【美企業績】思科預計本季收入倒退最多5.5%遠差預期 股價盤後曾跌17%

==以下5月18日（周三）股市==

美國零售股業績差、滯脹憂慮加深，投資者擔心通脹加劇影響企業利潤，美股尾市跌幅持續擴大，道指尾段一度急瀉逾1200點，納指曾暴跌5%。道指收市跌1164點或3.57%，報31490點；納指跌566點或4.73%，報11418點；標指跌165點或4.04%，報3923點。恒指夜期亦挫386點，收報20100點。

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美滙指數昨曾回吐至103.19的約半個月低位，其後倒升，最新升0.48%至103.86 ； 紐約期油跌2.5%，收報109.59美元，布蘭特期油挫2.52%，收報109.11美元。

零售商業績欠佳，百貨Target（美：TGT）首季盈利按年跌51%至10.1億美元，每股經調整盈利2.19美元，遠遜預期，股價挫25%。

美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）稱，如果聯儲局可以提升利率至高於中性水平，並保持在中性水平一段時間，將有助壓抑通脹。

高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，聯儲局開始加息後，加上高通脹持續，經濟活動開始放緩，情況令人關注。所羅門稱，內部評估美國經濟可能陷入衰退，促請商界認真看待此事。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安認為，即使美國能避過經濟衰退，但無可避免面臨滯脹，因為增長正在放慢而通脹高企，料市場尚未反映相關風險。

另一邊廂，能源與食品價格飛漲下，英國消費物價指數（CPI）4月份按年升幅擴大至9%，雖較預期的9.1%略低，卻是有紀錄以來最高。英國國家統計局估算，當地通脹或已升至40年來最高水平。市場憂慮央行或加速加息步伐，可能導致經濟進一步轉差，歐股收市挫逾1% 。

美國公布MBA抵押貸款申請按周跌11%，反映加息周期下，對按揭申請需求下跌。4月新屋動工按月跌0.2%至172.4萬套，前值由179.3萬套下修至172.8萬套。至於4月營建許可，按月跌3.2%，遜於預期跌3%，錄得181.9萬套，前值由187.3萬套下修至187萬套。

歐元區公布4月CPI終值報7.4%，低於預期，核心CPI報3.5%，符預期。

高盛將中國GDP預測下調，由4.5%下調至4%，並預期2023年第二季前，不會完全放鬆防疫管控。

標普表示，鑑於負面衝擊異常之多，已下調對美國的經濟增長預測。下調預測的理由包括：能源和大宗商品價格上漲、俄烏衝突時間長於預期、貨幣政策正常化加速。預計美國經濟增速將下降80個基點至2.4%，歐元區將下降60個基點至2.7%，2023至2025年的預測變化相對較小，「自我們上次預測以來，與基線預測相比的風險狀況已經惡化，為明顯的下行風險。」

鮑威爾：決心遏通脹 未來兩次會議各加息0.5厘

【英國加息】英國通脹惡化至40年來最嚴重水平 4分1民眾在通脹壓力下減少用餐

即市走勢︰

【03：25】道指瀉1243點，納指挫4.9%，標指跌4.2%。

【01：27】烏克蘭總統辦公室主任顧問表示，與俄羅斯的談判已經暫停

烏克蘭總統辦公室主任顧問、烏克蘭談判代表團成員波多利亞克18日表示，現在烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。烏克蘭總統的立場對烏方來說非常重要，當他指示，有必要開始談判，應該秉持哪些立場時，烏方才會這樣做。

【01：20】歐盟出台約3000億歐元投資計劃，冀藉多種舉措減依賴俄化石燃料

歐盟委員會5月18日發布一份投資計劃，總額約3000億歐元，希望在未來幾年內通過多種舉措，減少對俄羅斯化石燃料的依賴，並藉機加快向清潔能源轉型。

歐盟委員會主席馮德萊恩當天在歐盟總部宣布這份一攬子投資方案。目前，歐盟進口能源中，約40%天然氣、30%石油和接近20%煤炭來自俄羅斯，俄能源在歐盟能源消費市場和經濟發展中起著重要作用。同一天，歐盟委員會還提議向烏克蘭提供90億歐元貸款。歐盟稱，這筆貸款將用於幫助烏克蘭正常運轉並開展重建工作。

【01：00】道指跌810點，跌幅2.48%，報31844點，此前曾最多跌872點或逾2.6%；納指跌404點，跌幅3.38%，報11579點；標指跌122點，跌幅3%，報3966點。

【00：15】標普500指數下跌3%，非必須消費板塊跌5.5%，必須消費品板塊也跌5%，科技板塊跌3.4%。道指跌逾800點，納指跌3.5%。

【00：09】美股跌幅進一步擴大，納指大跌3.63%，標普500指數跌逾3%，道指跌2.57%。

【00：04】委內瑞拉國家石油公司前主席表示，美國解除對委內瑞拉的制裁後，委內瑞拉石油產量可能增加20萬桶，惟石油產量需要18個月才能回升。

【23：46】美國總統拜登表示，「芬蘭和瑞典加入北約將進一步加強我們的防務合作，使整個跨大西洋聯盟受益」，又指將與芬蘭、瑞典合作，對任何威脅共同安全的事情保持警惕，將阻止和對抗侵略

【23：46】道指瀉710點或逾2.1%，此前曾最多瀉789點或2.4%；納指跌348點或2.9%，此前一度大跌381點或逾3.1%；標指挫115點或2.8%

【23：42】現貨黃金漲逾8美元，報1823.12美元。

【23：25】布蘭特期油跌幅2.03%，報109.66美元

【23：23】納指下跌3%，成分股Dollar Tree跌17.7%，蘋果跌3.6%，英偉達跌3.5%，羅斯百貨維持1.3%的漲幅。標指跌2.6%。標普下調美國GDP預期80個基點，至增長2.4%，因為面臨諸多負面衝擊的緣故。

【23：29】據俄羅斯衛星網：在土耳其合理的關切得到解決之前，瑞典不會成為北約成員國

【23：19】道指跌超700點，成分股WBA跌6.5%，沃爾瑪跌約6.0%，家得寶和可口可樂跌超4%，麥當勞、蘋果、耐克跌超3%。

【23：05】烏克蘭總統澤連斯基簽署總統令，從5月25日5時30分起，將戰時狀態和總動員延長90天。

【23：00】耶倫未對強美元表達憂慮 美滙日前刷新20年高位

【22：40】El-Erian：美國無法避免陷入滯漲 市場仍未反映增長顯著放緩風險

【22：35】數據欠佳、經濟增長憂慮，令市場避險情緒升溫，美國債息一度越3厘水平，其後2.9厘水平波動，美滙指數亦向上，道指跌逾500點，納指跌2%。

【21：30】道指跌303點，報32351點，納指跌1.6%，報11790點，標指跌48點，報4039點。

【21：05】憧憬上海放寬防疫限制有助刺激石油需求，加上俄羅斯原油產出上月按月跌近9%，都推升國際油價。布油漲1.3%報每桶113.36美元，紐油揚1.8%報114.39美元。

【21：00】十年期美債息自5月12日以後再度重上3厘，曾高見3.0099厘。美滙指數則一度下試103.194的約兩周低位。

【20：55】道指期貨跌220點，納指期貨跌1.2%。

【20：45】美國4月新屋動工按月跌0.2% 好於預期

【19：38】美國零售縮影？連續兩家連鎖超市業績遜預期 Target上季少賺52%、盤前股價跌22%

【19：28】Target盤前急跌兩成

【19：26】Sea目標價由160美元削至115美元（Stifel Nicolaus）

Walmart目標價由155美元減至150美元（Stifel Nicolaus）

【18：21】道指期貨跌42點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌9點。

【12：20】道指期貨跌69點，報32584點；標指期貨跌11點，報4077點；納指期貨跌60點或0.5%，報12503點。

【11：38】【新股IPO】沙特阿美據報考慮分拆交易部門上市、估值或達2340億元 或成今年最大型IPO

【11：17】【TSLA】馬斯克：Tesla AI日將於8月19日舉行 預告「有許多很酷的更新」

【10：40】【AAPL】天風郭明錤：蘋果正測試電子紙顯示器 有潛力成為可摺疊式設備主流

【10：10】【NFLX】Netflix據報將裁減約150名員工 指收入增長放慢 需放緩成本增長

【08：28】【儲局官員】埃文斯︰靠前發力加息很有必要 有助控制通脹預期

【08：06】【中美貿易戰】應否撤銷對中國貨加徵關稅 耶倫戴琪現分歧

【07：53】【Archegos爆煲】Bill Hwang要求就富途交易調查摩根士丹利 沽空富途損失近40億美元

==以下5月17日（周二）股市==

在聯儲局主席鮑威爾表示美國經濟有可能 「軟著陸 」後，美國股市周二大幅收高，道指漲逾400點，連續3天上升；標指更漲2%。本港時間今晨4時，道指漲431點，漲幅1.3%，報32654點，此前曾最多升465點，至高見32689點；納指漲321點，漲幅2.76%，報11984點；標指升80點，漲幅2.02%，報4088點。

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聯儲局主席鮑威爾周二在接受媒體採訪時表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）廣泛支持在接下來的兩次會議上各加息50個基點。他重申降低通脹的決心，稱聯儲局將毫不猶豫地繼續加息，直到通脹以令人信服的方式下降。

鮑威爾表示，美國通脹太高，並重申聯儲局側重於將通脹降至2%的目標，並且有讓通脹回落的工具和決心。但他警告這可能並不容易，且可能會以略高於1960年代末以來最低水平的3.6%失業率為代價。

鮑威爾還表示，FOMC正迅速地加息，聯儲局將在必要時毫不猶豫地加息至中性利率之上，中性利率並非是一個終點，也不是一個觀測點。

個股方面，社交媒體推特（Twitter）再有人事變動，據CNBC報道3名高層離職。提出收購Twitter的馬斯克，要求美國證券交易委員會（SEC），調查Twitter的真實用戶數量，推特股價升逾2%。

網上串流平台Netflix有裁員行動，公司面對收入增長放緩，解僱150名員工，約佔總僱員人數約2%，大部分是在美國地區工作，Netflix股價升逾2%。

美滙指數回落至103.34，跌0.8%；美10年期債息升逾10個基點，報2.986厘。

隨著美元從近兩年高位回落，紐約黃金期貨周二收高，紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格漲5.9美元，漲幅0.3%，收報1818.90美元。周一該期貨收在1800美元之下。

經濟數據方面，歐元區公布首季GDP、按季初值升0.3%，略高於預期的0.2%，前值為0.2%；而按年初值報5.1%，也高於預期的5%，前值為5%。

美國4月零售銷售按月增長0.9%，略低於預期增長1%，前值由0.5%上修至1.4%，4月核心零售銷售（不計汽車）按月升0.6%，高於預期的0.4%，前值由1.1%上修至2.1%。

美國4月工業生產按月上升1.1%，升幅大過預期，製造業生產按月上升0.8%，升幅大過預期；4月生產設備使用率升至79%，高過市場預期。

美國5月NAHB房產市場指數由4月的77下降至69，遜於市場預期的75。

即市走勢︰

【04：28】委內瑞拉副總統：委內瑞拉確認美國放寬對外國石油公司的限制

委內瑞拉副總統Delcy Rodriguez表示，委內瑞拉政府「核實並確認」有關「授權美國和歐洲石油公司談判和重啟委內瑞拉業務」的報道。委內瑞拉的願望是，美國的這些決定為絶對解除影響我們全體人民的非法制裁創造一條道路。在「克服非法制裁和非人道封鎖」的同時，政府成功啟動了經濟復甦。政府將繼續促進國內和國際對話。

【04：18】明晟公司（MSCI）將停止MSCI俄羅斯25/50指數

【04：17】美國3年期債息攀升15個基點至2.90厘。

【04：07】美國10年期債息漲逾10個基點，現報2.986厘。

【03：04】納指及標指升幅擴大， 暫升逾2.6%及1.8%接近全日高位，道指亦漲435點或1.35%，報32659點

【02：48】美聯儲主席鮑威爾講話期間，美滙指數震盪於103.25至103.55區間，現跌0.76%，暫報103.42。

美國10年期債息一度突破2.98厘，目前回落至2.9604厘，整體維持約8.0個基點的漲幅。

2年期美債息一度漲穿2.7厘，目前漲11.4個基點，暫報2.6858厘。

【02：40】現貨黃金自鮑威爾開始講話以來累跌近7美元，最新報1814美元。

【02：32】紐約6月原油期貨收跌1.80美元，跌幅1.57%，報112.40美元。紐約原油期貨結算價自2020年5月以來，首次超過布蘭特原油期貨結算價。

【02：30】布蘭特7月原油期貨收跌2.31美元，跌幅2.02%，報111.93美元。

【02：30】美商務部長：拜登政府將在未來幾天內推出印太經濟框架

美國商務部長雷蒙多表示，美國總統拜登將於5月20日至24日先後訪問韓國、日本，與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄分別舉行雙邊會談，在訪問日本期間，將啟動由美國主導推進的印太經濟框架。

【02：24】鮑威爾發表有關未來兩次會議各加息0.5厘的言論後，美國三大股指升幅收窄，道指漲幅收窄至不足0.5%，標指距即市高位低逾1%。

【02：17】美國10年期債息漲2個基點至即市高位，報2.984厘。

【01：50】紐約6月黃金期貨收漲0.27%，報1818.90美元。

【01：47】歐洲股市周二造好，泛歐指數Stoxx 600收市回升1.22%，報438點，英國富時100指數收報7518點，升0.72%；德國DAX指數收報14185點，升1.59%；法國CAC 40指數收報6430點，升1.3%。

【01：39】特斯拉上海廠房復工將滿月：產能升至45%， 8000員工駐廠保出口

作為上海最大的外商汽車製造企業，特斯拉上海臨港超級工廠自4月19日復工復產以來，開啟了8000多名員工吃住在工廠模式。如今復工行將滿月，目前特斯拉整體產能利用率已恢復至45%以上。

【01：31】摩根大通全球大宗商品研究部門：由於需求強勁，預計美國汽油零售價格到8月份可能會再漲37%，至6.20美元/加侖。

【01：26】烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍17日進行通話，雙方討論亞速鋼鐵廠守軍撤離和談判進程的前景、向烏克蘭供應燃料、法國對烏克蘭提供的國防支持、對俄羅斯的第六套制裁方案、烏克蘭農產品的出口方案，以及對烏克蘭申請歐盟候選國地位的審核進展等問題。

【00：58】道指漲321點，漲幅1%，報32544點，此前曾最多升450點，至高見32673點；納指漲223點，漲幅1.9%，報11886點；標指升61點，漲幅1.5%，報4069點。

【00：26】奧地利總理：將繼續保持中立，不會加入北約

據奧地利國家廣播電視台當地時間17日消息，奧地利總理內哈默在訪問捷克後表示，奧地利一直是中立的，今後也將保持中立，奧地利的歷史不同於瑞典和芬蘭，不會出現申請加入北約的問題。內哈默還表示，奧地利已完全融入歐洲安全架構，可在歐盟內部聲援烏克蘭。

【00：10】紐約期油跌逾1%，跌至即市低位112.91美元；布蘭特期油亦跌見113.10美元；此前外媒報道，美國將放寬對委內瑞拉的一些經濟制裁

【00：09】俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基17日表示，困守亞速鋼鐵廠的亞速營已無條件投降。

【23：56】道指升幅收窄至逾200點，升幅0.7%，早市曾最多升450點；納指升逾1.9%；標指升1.4%；美滙指數自即市高位104.23回落，跌0.75%，報103.4

【23：34】抗疫概念股走高，Ocugen（美︰OCGN）漲超8%，BioNTech SE（美︰BNTX）漲超5%，諾瓦瓦克斯醫藥（美︰NVAX）漲超4%，Moderna（美︰MRNA）漲超3%，輝瑞（美︰PFE）漲1.4%。早前，美國食品藥品監督管理局擴大輝瑞/BioNTech SE新冠疫苗加強劑的適用範圍，使其適用於5至11歲的兒童。

【23：45】沃爾瑪Walmart（美︰WMT）跌幅擴大近10%，勢將創下4年多來的最大單日跌幅。公司公布截至4月底止的首季，營收及盈利均遜預期，並下調盈利指引。

【23：17】據俄羅斯衛星網報道，芬蘭外長簽署加入北約的申請

【21：30】道指升443點，報32666點，納指升2%，報11897點，標指升58點，報4066點。

【20：48】美國4月不計汽車的核心零售銷售升0.6%，超預期的0.4%，3月的零售數據更大幅向上修訂，反映通脹影響，美國2年至10年期的債息上升，美10年期債息升至2.94厘，納指期貨升幅收窄至1.7%。

【17：52】道指期貨升388點，納指期貨升2.2%，標指期貨升67點。

【12：59】【TSLA】Tesla暫停接收Cyber​​truck海外預訂 僅接受美加墨三地訂單

【12：24】道指期貨升82點，報32305點；標指期貨升15點，報4023點；納指期貨升79點或0.7%，報12322點。

【10：50】【TSLA】Tesla被指流失市佔率 遭研究機構予「跑輸大市」評級 目標價450美元

【10：47】【TWTR】馬斯克傳出售SpaceX股權 為私有化Twitter籌資

【10：35】【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油 清倉30年長情股富國銀行

【10：01】【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢 上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

【08：23】【美企業績】騰訊音樂首季營收跌15% 市場競爭加劇、社交娛樂服務受壓跌兩成

【07：59】【TWTR】馬斯克暗示不排除降價收購Twitter 批假帳戶比例或達20%

==以下5月16日（周一）股市==

中國公布一系列數據均遜預期，反映疫情影響 ； 不過，上海已推動企業復工復產，經濟動力回暖，油價造好。道指早段一度滑落超過260點，其後反覆倒升逾300點，尾市升幅又收窄 ； 納指則持續偏軟。

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道指收市微升26點，報32223點；標指跌15點，報4008點；納指跌142點或1.2%，報11662點。10年期債息則繼續受制3厘水平，最弱曾報2.853厘，最新報2.889厘。美滙指數也從上周五逾105的約20年高位略為回落，最新報104.267厘。

美國昨公布5月份紐約州製造業指數報負11.6，遠遜預測的15，亦較4月份的24.6大幅倒退，加深了市場對美國經濟前景的憂慮。

推特（Twitter）行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），反駁特斯拉行政總裁馬斯克針對Twitter虛假賬號數量的質疑 ，強調只有約50萬個虛假賬號，遠低於馬斯克上周五提出、可能有5%虛假賬號的質疑。馬斯克即時作出回應，質疑廣告商如何確定其付出的廣告費物有所值 ； 此前馬斯克稱不排除以更低價收購推特。Twitter周一股價繼續下滑，挫8.2%。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨預期，美國期通脹今年略為回落，儲局資產負債表將於未來幾年繼續收縮，規模仍將較10年前龐大，並指縮表計劃正對較長期的利率產生影響。

儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）稱，儲局延遲應對通脹屬錯誤舉動，他認為儲局此舉是出於不想對市場造成震盪。

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亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）炮轟白宮，指總統拜登擬向富人加稅、是否會因此刺激通脹。貝索斯又稱，拜登試圖透過推動開支，進一步刺激過熱的經濟，幸好被民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）阻止其計劃。

白宮發言人周一發表反駁，指貝索斯的批評可能與拜登支持亞馬遜僱員組織工會有關，暗示他是加稅的受害者，所以才會批評拜登的加稅政綱，把其與高通脹掛鈎。

【美國經濟數據】5月份紐約州製造業指數報負11.6 遠遜預期

儲局主席鮑威爾將於美國時間周二下午出席活動時發表講話。另外有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲行長布拉德、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯也會在本周相繼講話。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【0：33 】道指升26點，納指跌0.9%。

【22：15】道指開市後，突跳水跌逾260點，其後收窄至100點，納指曾跌1.4%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【21：30】道指跌50點，納指跌0.5%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【20：14】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」 後市料回調至3400點、明春始重上3900點

【19：14】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.5%。

【12：20】道指期貨跌185點，報32011點；標指期貨跌27點，報3996點；納指期貨跌96點或0.8%，報12290點。

【09：45】【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後、從上海出口逾8000輛汽車

【07：30】聯儲局主席鮑威爾反對更大幅度加息，稱加息半厘合適，言論緩解部分政策不確定性的擔憂，美股上周五出現技術反彈，道指一度升545點，收市升466點，收報32196點；標指重上4000關，升2.4%，收報4023點；納指升3.8%，收報11805點。

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責任編輯︰梁浩碩