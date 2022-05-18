【美股市況】鮑威爾言論後 納指標指漲幅擴大 道指漲逾400點 （不斷更新）

美國4月不計汽車的核心零售銷售升0.6%，超預期的0.4%，反映經濟強勁，3月的零售數據更大幅向上修訂，反映通脹影響，美國2年至10年期的債息上升，美10年期債息升至2.94厘。美股開市造好，道指高開逾400點。

歐洲加息預期升溫，歐元急升1%，美滙指數跌穿104水平，環球股市紓壓。

美股午市科技股領漲 納指升1.9% 道指漲逾300點

美股周二午市維持漲勢，科技股領漲。市場等候聯儲局主席鮑威爾稍後在凌晨2點就美國經濟、通脹前景發表講話，而儲局官員布拉德稱支持下次會議加息50個基點。美國4月零售數據超預期。

本港時間今晨零時58分，道指漲321點，漲幅1%，報32544點，此前曾最多升450點，至高見32673點；納指漲223點，漲幅1.9%，報11886點；標指升61點，漲幅1.5%，報4069點。

美滙指數回落至103.35，跌0.8%；美10年期債息升逾9個基點，報2.975厘；油價高位徘徊，紐約期油報114.32美元，微升0.1%。

拼多多、騰訊音樂、阿里、網易等在美上市的中國科技股普遍上漲，摩根大通周一將7家中國科技公司的評級從減持上調至增持。

家得寶Home Depot早段曾升3%後股價持平，公司季度業績勝預期，調高全年盈利及銷售預測；沃爾瑪Walmart首季營收及盈利均遜預期，公司上季收入按年升2.4%至1,415.7億美元，經調整每股盈利為1.3美元，沃爾瑪並下調盈利指引，股價早段曾跌10%後，午市回升逾3%。

花旗集團獲巴菲特近30億美元增持後，股價升8%；派拉蒙全球股價曾漲16%，巴菲特旗下Berkshire Hathaway披露截至3月底，買入6,890萬股派拉蒙股票，市值26億美元。

半導體板塊造好，AMD獲投行Piper Sandler調升評級，股價漲逾7%，該行指AMD今年累跌34.5%後顯得吸引；Nivida、高通及美光科技分別升4%、3%及2%。

航空股走俏，聯合航空調升第二季營收前景，股價急漲近7%，達美航空及美國航空亦升逾5%。

鮑威爾：決心遏通脹 未來兩次會議各加息0.5厘

美國聯儲局主席鮑威爾表示，期望通脹以令人信服的方式下降，市場正在消化一系列加息的預期，如果經濟表現如儲局預期的那樣，聯邦公開市場委員會(FOMC)廣泛支持在緊接下來的兩次議息會議上，各加息0.5厘。

鮑威爾在採訪中表示，美國通脹太高，並重申聯儲局側重於將通脹降至2%的目標，並且有讓通脹回落的工具和決心。但他警告這可能並不容易，且可能會以略高於1960年代末以來最低水平的3.6%失業率為代價。

鮑威爾並指俄烏衝突正在推高大宗商品價格，不知道這種情況會持續多久，看起來俄烏衝突的影響可能比預期的更持久。

經濟數據方面，歐元區公布首季GDP、按季初值升0.3%，略高於預期的0.2%，前值為0.2%；而按年初值報5.1%，也高於預期的5%，前值為5%。

美國4月零售銷售按月增長0.9%，略低於預期增長1%，前值由0.5%上修至1.4%，4月核心零售銷售（不計汽車）按月升0.6%，高於預期的0.4%，前值由1.1%上修至2.1%。

美國4月工業生產按月上升1.1%，升幅大過預期，製造業生產按月上升0.8%，升幅大過預期；4月生產設備使用率升至79%，高過市場預期。

美國5月NAHB房產市場指數由4月的77下降至69，遜於市場預期的75。

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即市走勢︰

【03：04】納指及標指升幅擴大, 暫升逾2.6%及1.8%接近全日高位，道指亦漲435點或1.35%，報32659點

【02：48】美聯儲主席鮑威爾講話期間，美滙指數震盪於103.25至103.55區間，現跌0.76%，暫報103.42。

美國10年期債息一度突破2.98厘，目前回落至2.9604厘，整體維持約8.0個基點的漲幅。

2年期美債息一度漲穿2.7厘，目前漲11.4個基點，暫報2.6858厘。

【02：40】現貨黃金自鮑威爾開始講話以來累跌近7美元，最新報1814美元。

【02：32】紐約6月原油期貨收跌1.80美元，跌幅1.57%，報112.40美元。紐約原油期貨結算價自2020年5月以來，首次超過布蘭特原油期貨結算價。

【02：30】布蘭特7月原油期貨收跌2.31美元，跌幅2.02%，報111.93美元。

【02：30】美商務部長：拜登政府將在未來幾天內推出印太經濟框架

美國商務部長雷蒙多表示，美國總統拜登將於5月20日至24日先後訪問韓國、日本，與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄分別舉行雙邊會談，在訪問日本期間，將啟動由美國主導推進的印太經濟框架。

【02：24】鮑威爾發表有關未來兩次會議各加息0.5厘的言論後，美國三大股指升幅收窄，道指漲幅收窄至不足0.5%，標指距即市高位低逾1%。

【02：17】美國10年期債息漲2個基點至即市高位，報2.984厘。

【01：50】紐約6月黃金期貨收漲0.27%，報1818.90美元。

【01：47】歐洲股市周二造好，泛歐指數Stoxx 600收市回升1.22%，報438點，英國富時100指數收報7518點，升0.72%；德國DAX指數收報14185點，升1.59%；法國CAC 40指數收報6430點，升1.3%。

【01：39】特斯拉上海廠房復工將滿月：產能升至45%, 8000員工駐廠保出口

作為上海最大的外商汽車製造企業，特斯拉上海臨港超級工廠自4月19日復工復產以來，開啟了8000多名員工吃住在工廠模式。如今復工行將滿月，目前特斯拉整體產能利用率已恢復至45%以上。

【01：31】摩根大通全球大宗商品研究部門：由於需求強勁，預計美國汽油零售價格到8月份可能會再漲37%，至6.20美元/加侖。

【01：26】烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍17日進行通話，雙方討論亞速鋼鐵廠守軍撤離和談判進程的前景、向烏克蘭供應燃料、法國對烏克蘭提供的國防支持、對俄羅斯的第六套制裁方案、烏克蘭農產品的出口方案，以及對烏克蘭申請歐盟候選國地位的審核進展等問題。

【00：58】道指漲321點，漲幅1%，報32544點，此前曾最多升450點，至高見32673點；納指漲223點，漲幅1.9%，報11886點；標指升61點，漲幅1.5%，報4069點。

【00：26】奧地利總理：將繼續保持中立，不會加入北約

據奧地利國家廣播電視台當地時間17日消息，奧地利總理內哈默在訪問捷克後表示，奧地利一直是中立的，今後也將保持中立，奧地利的歷史不同於瑞典和芬蘭，不會出現申請加入北約的問題。內哈默還表示，奧地利已完全融入歐洲安全架構，可在歐盟內部聲援烏克蘭。

【00：10】紐約期油跌逾1%，跌至即市低位112.91美元；布蘭特期油亦跌見113.10美元；此前外媒報道，美國將放寬對委內瑞拉的一些經濟制裁

【00：09】俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基17日表示，困守亞速鋼鐵廠的亞速營已無條件投降。

【23：56】道指升幅收窄至逾200點，升幅0.7%，早市曾最多升450點；納指升逾1.9%；標指升1.4%；美滙指數自即市高位104.23回落，跌0.75%，報103.4

【23：34】抗疫概念股走高，Ocugen(美︰OCGN)漲超8%，BioNTech SE(美︰BNTX)漲超5%，諾瓦瓦克斯醫藥(美︰NVAX)漲超4%，Moderna(美︰MRNA)漲超3%，輝瑞(美︰PFE)漲1.4%。早前，美國食品藥品監督管理局擴大輝瑞/BioNTech SE新冠疫苗加強劑的適用範圍，使其適用於5至11歲的兒童。

【23：45】沃爾瑪Walmart（美︰WMT）跌幅擴大近10%，勢將創下4年多來的最大單日跌幅。公司公布截至4月底止的首季，營收及盈利均遜預期，並下調盈利指引。

【23：17】據俄羅斯衛星網報道，芬蘭外長簽署加入北約的申請

【21：30】道指升443點，報32666點，納指升2%，報11897點，標指升58點，報4066點。

【20：48】美國4月不計汽車的核心零售銷售升0.6%，超預期的0.4%，3月的零售數據更大幅向上修訂，反映通脹影響，美國2年至10年期的債息上升，美10年期債息升至2.94厘，納指期貨升幅收窄至1.7%。

【17：52】道指期貨升388點，納指期貨升2.2%，標指期貨升67點。

【12：59】【TSLA】Tesla暫停接收Cyber​​truck海外預訂 僅接受美加墨三地訂單

【12：24】道指期貨升82點，報32305點；標指期貨升15點，報4023點；納指期貨升79點或0.7%，報12322點。

【10：50】【TSLA】Tesla被指流失市佔率 遭研究機構予「跑輸大市」評級 目標價450美元

【10：47】【TWTR】馬斯克傳出售SpaceX股權 為私有化Twitter籌資

【10：35】【股神巴菲特】巴郡加倉蘋果、西方石油 清倉30年長情股富國銀行

【10：01】【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢 上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

【08：23】【美企業績】騰訊音樂首季營收跌15% 市場競爭加劇、社交娛樂服務受壓跌兩成

【07：59】【TWTR】馬斯克暗示不排除降價收購Twitter 批假帳戶比例或達20%

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

==以下5月16日（周一）股市==

中國公布一系列數據均遜預期，反映疫情影響 ； 不過，上海已推動企業復工復產，經濟動力回暖，油價造好。道指早段一度滑落超過260點，其後反覆倒升逾300點，尾市升幅又收窄 ； 納指則持續偏軟。

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道指收市微升26點，報32223點；標指跌15點，報4008點；納指跌142點或1.2%，報11662點。10年期債息則繼續受制3厘水平，最弱曾報2.853厘，最新報2.889厘。美滙指數也從上周五逾105的約20年高位略為回落，最新報104.267厘。

美國昨公布5月份紐約州製造業指數報負11.6，遠遜預測的15，亦較4月份的24.6大幅倒退，加深了市場對美國經濟前景的憂慮。

推特（Twitter）行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），反駁特斯拉行政總裁馬斯克針對Twitter虛假賬號數量的質疑 ，強調只有約50萬個虛假賬號，遠低於馬斯克上周五提出、可能有5%虛假賬號的質疑。馬斯克即時作出回應，質疑廣告商如何確定其付出的廣告費物有所值 ； 此前馬斯克稱不排除以更低價收購推特。Twitter周一股價繼續下滑，挫8.2%。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨預期，美國期通脹今年略為回落，儲局資產負債表將於未來幾年繼續收縮，規模仍將較10年前龐大，並指縮表計劃正對較長期的利率產生影響。

儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）稱，儲局延遲應對通脹屬錯誤舉動，他認為儲局此舉是出於不想對市場造成震盪。

【大行觀點】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」 後市料回調至3400點、明春始重上3900點

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）炮轟白宮，指總統拜登擬向富人加稅、是否會因此刺激通脹。貝索斯又稱，拜登試圖透過推動開支，進一步刺激過熱的經濟，幸好被民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）阻止其計劃。

白宮發言人周一發表反駁，指貝索斯的批評可能與拜登支持亞馬遜僱員組織工會有關，暗示他是加稅的受害者，所以才會批評拜登的加稅政綱，把其與高通脹掛鈎。

【美國經濟數據】5月份紐約州製造業指數報負11.6 遠遜預期

儲局主席鮑威爾將於美國時間周二下午出席活動時發表講話。另外有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲行長布拉德、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯也會在本周相繼講話。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦儲局主席鮑威爾、「鷹王」布拉德講話 分析：美股或超賣反彈

即市走勢︰

【0：33 】道指升26點，納指跌0.9%。

【22：15】道指開市後，突跳水跌逾260點，其後收窄至100點，納指曾跌1.4%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【21：30】道指跌50點，納指跌0.5%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【20：14】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」 後市料回調至3400點、明春始重上3900點

【19：14】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.5%。

【12：20】道指期貨跌185點，報32011點；標指期貨跌27點，報3996點；納指期貨跌96點或0.8%，報12290點。

【09：45】【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後、從上海出口逾8000輛汽車

【07：30】聯儲局主席鮑威爾反對更大幅度加息，稱加息半厘合適，言論緩解部分政策不確定性的擔憂，美股上周五出現技術反彈，道指一度升545點，收市升466點，收報32196點；標指重上4000關，升2.4%，收報4023點；納指升3.8%，收報11805點。

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責任編輯︰梁浩碩