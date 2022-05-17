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【美股市況】道指突跳水逾230點後喘穩 納指仍跌0.9%（不斷更新）

股市 00:33 2022/05/17

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美股動態不斷更新

中國公布一系列數據均遜預期，反映疫情影響，不過，上海已推動企業復工復產，經濟動力回暖，油價靠穩。道指開市後，突跳水跌逾260點，其後喘穩，一度倒升 ; 納指仍跌0.9%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

另外，聯儲局前主席貝南奇(Ben Bernanke)表示，聯儲局的貨幣決策犯下錯誤，在應對高通脹方面採取的反應過於緩慢。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，鑑於儲局收緊貨幣政策，以及由此引發的波動性上升，金融市場流動性預料將會惡化 ; 不過，目前未見到債市出現失衡跡象。

【大行觀點】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」　後市料回調至3400點、明春始重上3900點

5月份紐約州製造業指數報負11.6，遠遜於預測的15，亦較4月份的24.6大幅倒退。

【美國經濟數據】5月份紐約州製造業指數報負11.6　遠遜預期

儲局主席鮑威爾將於美國時間周二下午出席活動時發表講話。另外有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲行長布拉德、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯也會在本周相繼講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦儲局主席鮑威爾、「鷹王」布拉德講話　分析：美股或超賣反彈

即市走勢︰

【0：33 】道指升26點，納指跌0.9%。

【22：15】道指開市後，突跳水跌逾260點，其後收窄至100點，納指曾跌1.4%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【21：30】道指跌50點，納指跌0.5%。美債息約處2.9厘，美滙指數跌0.2%。

【20：14】摩根士丹利：美股回升僅屬熊市「死貓彈」　後市料回調至3400點、明春始重上3900點

【19：14】道指期貨跌51點，納指期貨跌0.5%。

【12：20】道指期貨跌185點，報32011點；標指期貨跌27點，報3996點；納指期貨跌96點或0.8%，報12290點。

【09：45】【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後、從上海出口逾8000輛汽車

【07：30】聯儲局主席鮑威爾反對更大幅度加息，稱加息半厘合適，言論緩解部分政策不確定性的擔憂，美股上周五出現技術反彈，道指一度升545點，收市升466點，收報32196點；標指重上4000關，升2.4%，收報4023點；納指升3.8%，收報11805點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股 期貨

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【儲局官員】威廉斯：未來兩次會議各加息半厘合理　金融條件收緊程度已高於1994年
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