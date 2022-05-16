【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽

▲ 美國加密貨幣市場OpenSea為打擊其平台上的虛假NFT，近日宣布引入驗證識別系統。（法新社資料圖片）

非同質化代幣（Non-fungible token，NFT）自去年起成為熱門話題，有不少黑客更視此為「生財工具」，不同平台也出現虛假的NFT。美國加密貨幣市場OpenSea為打擊其平台上的虛假NFT，近日宣布引入驗證識別系統，透過圖像識別與人工評論相結合，過濾擁有潛在風險的NFT。

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據《Hypebeast》報道，OpenSea為加強該網站對真假NFT的檢測和識別，OpenSea將引入由圖像識別與人工評論組成的識別系統，以過濾更多虛假的NFT。識別系統將掃描平台上所有NFT，對有可疑的NFT進行標記，並將已標記的NFT推薦給網站的負責人員，再以人工方式進行二度辨識和刪除可疑的NFT。

除了加強檢測系統外，OpenSea還將改變在平台上註冊帳戶的驗證方式。要成為通過驗證的帳戶，用戶需持有至少100個以太幣（ETH），相當價值約20萬美元（約160萬港元）。

OpenSea特別項目副總裁Anne Fauvre-Willis表示，是次改變是為了將詐騙者排除在系統之外，向用戶提供一個更安全可靠的平台。

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責任編輯：文睿

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