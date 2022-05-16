SARK策略跟進　做空「契媽」基金仍有得賺？

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【高息股業績】偉易達去年少賺25%至1.72億美元 派發末期息0.51美元、股息率近9.8厘 CEO：新一年毛利率變動趨穩定
美股上周五反彈，做空「契媽」ARK Innovation ETF（ARKK.US）基金的反向產品Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）上周五急挫逾一成，現時盤前轉升不足1%，可繼續持有？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你跟進最新策略。→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：2隻汽車股推介、比亞迪 （01211） 、碧桂園 （02007） 、中移動 （00941） 、信義玻璃 （00868） 、龍湖 （00960） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、微盟 （02013） 、科技股、Bitcoin、中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 、美團 （03690） 、恒指反彈目標、港股推介、騰訊 （00700） 、科技股2大利好因素、、港股、道指、納指、標指、Tesla（TSLA.US）、港股趁低儲貨策略
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欄名 : 3分鐘睇股