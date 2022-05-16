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SARK策略跟進　做空「契媽」基金仍有得賺？

股市 19:16 2022/05/16

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美股上周五反彈，做空「契媽」ARK Innovation ETF（ARKK.US）基金的反向產品Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）上周五急挫逾一成，現時盤前轉升不足1%，可繼續持有？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你跟進最新策略。→按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：2隻汽車股推介比亞迪 （01211）碧桂園 （02007）中移動 （00941）信義玻璃 （00868）龍湖 （00960）阿里巴巴 （09988）騰訊 （00700）美團 （03690）微盟 （02013）科技股Bitcoin中芯國際 （00981）華虹半導體 （01347）美團 （03690）恒指反彈目標港股推介騰訊 （00700）科技股2大利好因素、、港股道指、納指、標指Tesla（TSLA.US）、港股趁低儲貨策略

*重溫今早《開市追揸沽》【按此

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