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【5G應用】中移動香港推企業智能解決方案服務 應用涵蓋六大行業範疇 助推動香港智慧城市發展

理財智慧 15:33 2022/05/17

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近年市場對智能解決方案的需求急增，5G技術及商業應用逐漸成熟，更多企業開始投放資源發展智能化業務，務求開拓商機及提升營運效率。有見及此，中國移動香港（CMHK）宣布推出企業智能解決方案服務iSolutions，為企業提供一站式的5G技術和定制智能解決方案，應用涵蓋6大行業範疇，對象包括中小企以至跨境企業。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

iSolutions集合雲端架構、數據中心、大數據及人工智能（AI）等多項資訊通訊科技（ICT）及物聯網（IoT）技術，配合CMHK涵蓋至大灣區的5G網絡，可根據本地中小企至跨境企業的個別需要或相關行業痛點，為客户提供專業咨詢，並制定嶄新的智能解決方案。

iSolutions目前涵蓋交通物流與公共事業、地產、醫療健康與科技教育、智慧城市、金融及商業服務等六大行業範疇，應用例子包括：

交通物流與公共事業 – 以智慧車隊系統及車路協同等技術，自動化物流過程，提高運輸效率，透過5G網絡，於遙距平台實時監控食品、化學品和藥物等貨物運輸時的溫度，確保品質；同時提升企業管理水平，減少營運成本，助力行業拓展。

地產 – 為物業公司、商場及酒店等提供智慧管理方案，打造智慧樓宇、智慧洗手間和智慧停車場等，完善訪客體驗，帶來更多人流與商機。

醫療健康與科技教育 – 利用5G網絡實現更多遙距醫療及科技教育，當中例子包括由CMHK與本地電子醫療平台Heals共同開發的「醫聊通Dr. HK」應用程式，其與本港多間診所組成醫療網絡，為用戶提供線上問診，最快於 4 小時內送達藥物等一站式醫療支援。至於教育方面，為學校設計智慧校園方案、AI學習平台及IT實驗室等，更可於課堂利用VR 進行教學，打破空間和工具限制，營造創意學習環境，促進科創人才培育。

智慧城市 – 協助政府部門及社區機構提升運作效率，包括曾派出智能機械人於深水埗社區為有需要人士配送抗疫物資，及到隔離中心進行消毒，減輕疫情期間的人手壓力及病毒傳播風險，以5G科技助力構建數字香港。

金融 – 為銀行、證券行及資產管理等公司提供金融專線、多重雲端、私有雲端、雲端連接等架構設計和管理服務，透過5G切片技術，為企業打造完善和安全的雲端網絡。

商業服務 – 為零售以至法律及會計等專業服務企業提供技術測試、核對和分析數據等服務。例子包括助零售企業透過AI及大數據提升購物體驗及理解消費習慣等，改善企業的廣告投放、營銷及業務策略。

【延伸閱讀】大和料港股本季見底.  和A股同具長期投資價值   列出14隻首選股份【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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