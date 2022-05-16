英國法院裁定 職場評論男性禿頭構成性騷擾

英國一名電工不滿被上司指其禿頭，憤而入稟法院控告對方。英國勞資審裁法庭早前裁定禿頭與原告性徵存在聯繫，因此如果在職場評論一名男性禿頭就已經構成性騷擾行為。

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英國男子芬恩（Tony Finn）於西約克郡一間公司British Bung Company任職電工長達24年，直至去年遭公司解僱。

案情指芬恩在2019年一次職場糾紛期間，遭工廠主管Jamie King以「禿頭」（Bald）的字眼來侮辱他。

芬恩透露他當時正在工作研究一部機器，但遭主管阻礙其工作，主管更用「禿頭」、「蠢才」（Stupid）等字眼來形容他。芬恩更表示主管的言論使他憂慮人身安全。

英國勞資審裁法庭三名法官組成小組審理案件，重點是裁定稱某人為禿頭屬侮辱抑或騷擾。法官判斷認為禿頭這個詞語與原告受保護的性特徵之間存在聯繫。

法官同意被告公司代表律師指出，男性及女性都有可能禿頭。但法官認為男性出現禿頭的情況比女性更普遍，也發現禿頭與性有內在聯繫。

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判決書引述1995年的一宗案例，法庭當時裁定公司經理評論一名女性的乳房大小構成了性騷擾，指遭到同類言論騷擾的更有可能是女性。

因此法官認為Jamie King作出的言論，更有可能是針對男性，指上述言論的目的是通過評論男性常見外表來傷害原告。

法庭裁定Jamie King稱呼芬恩為「禿頭」的言論不受歡迎及侵犯了原告的尊嚴，對原告構成性騷擾，也同意該公司不公平和不當解僱原告。

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責任編輯：鄭錦玲