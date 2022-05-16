  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (一) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國法院裁定 職場評論男性禿頭構成性騷擾

環球社會熱點 12:29 2022/05/16

分享：

分享：

英國一名電工不滿被上司指其禿頭，憤而入稟法院控告對方。英國勞資審裁法庭早前裁定禿頭與原告性徵存在聯繫，因此如果在職場評論一名男性禿頭就已經構成性騷擾行為。

【北韓疫情】金正恩下令穩定藥物供應 累計破百萬發燒 【下一頁】

英國男子芬恩（Tony Finn）於西約克郡一間公司British Bung Company任職電工長達24年，直至去年遭公司解僱。

案情指芬恩在2019年一次職場糾紛期間，遭工廠主管Jamie King以「禿頭」（Bald）的字眼來侮辱他。

芬恩透露他當時正在工作研究一部機器，但遭主管阻礙其工作，主管更用「禿頭」、「蠢才」（Stupid）等字眼來形容他。芬恩更表示主管的言論使他憂慮人身安全。

英國勞資審裁法庭三名法官組成小組審理案件，重點是裁定稱某人為禿頭屬侮辱抑或騷擾。法官判斷認為禿頭這個詞語與原告受保護的性特徵之間存在聯繫。

法官同意被告公司代表律師指出，男性及女性都有可能禿頭。但法官認為男性出現禿頭的情況比女性更普遍，也發現禿頭與性有內在聯繫。

美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案 【下一頁】

判決書引述1995年的一宗案例，法庭當時裁定公司經理評論一名女性的乳房大小構成了性騷擾，指遭到同類言論騷擾的更有可能是女性。

因此法官認為Jamie King作出的言論，更有可能是針對男性，指上述言論的目的是通過評論男性常見外表來傷害原告。

法庭裁定Jamie King稱呼芬恩為「禿頭」的言論不受歡迎及侵犯了原告的尊嚴，對原告構成性騷擾，也同意該公司不公平和不當解僱原告。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案
2022/05/15
美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案
移美烏克蘭男遭同胞割頸縫17針 因貌似俄羅斯人
2022/05/04
移美烏克蘭男遭同胞割頸縫17針 因貌似俄羅斯人
英議員開會睇色情片 帕里什認責引咎辭職（第二版）
2022/05/01
英議員開會睇色情片 帕里什認責引咎辭職（第二版）
譚德塞批全球只關注俄烏戰爭 歧視非白人人種危機
2022/04/14
譚德塞批全球只關注俄烏戰爭 歧視非白人人種危機
紐約槍擊案疑犯被捕或終身監禁 自行報警通報位置
2022/04/14
紐約槍擊案疑犯被捕或終身監禁 自行報警通報位置

你可能感興趣

美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案
17:32 2022/05/15
美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案
移美烏克蘭男遭同胞割頸縫17針 因貌似俄羅斯人
12:25 2022/05/04
移美烏克蘭男遭同胞割頸縫17針 因貌似俄羅斯人
英議員開會睇色情片 帕里什認責引咎辭職（第二版）
13:32 2022/05/01
英議員開會睇色情片 帕里什認責引咎辭職（第二版）
歧視 罪案 英國 性騷擾 法官

下一篇文章

【北韓疫情】金正恩下令穩定藥物供應 累計破百萬發燒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】瑞典表明申請入北約 德國料年底停俄油（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】瑞典表明申請入北約 德國料年底停俄油（不斷更新）
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款