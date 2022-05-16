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【職位招聘】遙距工作需求增　10個初級職位選擇

商業 12:02 2022/05/16

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疫情似有放緩趨勢，企業也開始讓員工重返辦公室工作，勞動市場一方面受到大辭職潮的衝擊，另一方面員工們也比以往更著重工作生活平衡（Work-Life Balance）。據《CNBC》報告指，職業招聘平台上的「遙距工作」成為熱門搜尋關鍵字，報告引述職場網站Ladders的調查數據預測，至2022年底，北美將新增25%遙距工作職位空缺，於2023年相關職位有持續增加趨勢。

【AI爭議】AI篩選求職者或引致歧視　美國聯邦政府警告違反民權法

報告又引述職業搜尋網站FlexJobs的職業服務經理Toni Frana指，遙距工作職位招聘條件不只限提供給高學歷或專業人才；亦有初級職位選擇，剛畢業的大專生、轉行及工作經驗較少的求職者，亦有遙距工作職位可選。 

建立基礎技能    有助遙距工作發展
據FlexJobs網站的數據統計顯示，今年刊登在該網站的遙距工作職位中，初級職位要求大多為2年以內工作經驗，及需基礎的職業技能，不過報告亦指，遙距工作的技能，一般包括良好的溝通能力、領導能力、時間管理、組織能力及應用不同技術等，在職者或需要透過學習，才可發展出適用於新工作模式的能力。

【職場技能】疫下工作新模式　具創新思維又能自律更具優勢

而該職業網站更統計出，由2022年初至今，前10個最受歡迎的遙距工作初級職位，包括 ：1.客戶服務員、2.會計主任、3.行政助理、4.職位招聘協調員、5.客戶經理、6.電話服務中心主任、7.票據出納員、8.行政助理、9.應付帳款專員10.市場營銷協調員。另外，在今年的 1月至 4月期間，會計、金融、行政管理、醫療及健康領域等行業，遙距工作初級職位空缺數量最多。 

疫情下讓員工可選擇更自由和靈活性的工作模式，部份員工們也希望以這種方式繼續工作，但隨著更多的科企進行新混合工作模式，其他的行業也要計劃採取更靈活的工作政策，以在緊張的勞動市場中吸引及挽留人才。

責任編輯：向頌勤

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