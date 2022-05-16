【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電

▲ 水藻動力系統使用的水藻，是名為「集胞藻」（synechocystis）的無毒藻類。（劍橋大學）

化石能源總有枯竭的一日，科學家都努力尋找其他可再生能源的可能。英國劍橋大學有研究人員成功以水藻作為媒介，製作出一個水藻動力系統，透過光合作用原理，成功為一個微型處理器供電超過6個月。

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研究人員指出，水藻動力系統使用的水藻，是名為「集胞藻」（synechocystis）的無毒藻類。它通過光合作用從陽光中獲取能量，並產生電流與一個鋁電極相互作用，從而為一個微型處理器供電。

陽光不足 仍能繼續發電

水藻動力系統使用廉價且可回收的材料，這意味它可以很容易地被重用數十萬次，為大量的小型設備供電，研究人員認為，這在偏遠地區將非常有用。另一方面，由於藻類在沒有光的情況下也會進行處理食物的過程，因此在極地或嚴寒的冬季，即使陽光不足，該系統仍能繼續發電。

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負責領導這項研究的劍橋大學教授Christopher Howe表示，不斷增長的物聯網世界需要愈來愈多電力，而這些電力必須來自能夠產生能量的系統，而不是簡單地儲存能量。他指出：「水藻動力系統不會像電池那樣會耗盡，因為它是不斷地使用光作為能量來源。」

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責任編輯：陳卓賢