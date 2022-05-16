▲ 【中國經濟】上海設3階段防疫目標 6月全面恢復正常生產生活秩序

上海疫情自3月底大規模擴張後，昨日新增感染個案首次回落至1000宗以內，上海市副市長宗明指出，全市16個區已有15個區實現「社會面清零」，在封控區的人口建至100萬人以內。上海繼而宣布3階段防疫工作目標，目標6月全面恢復全市正常生產生活秩序。

上海下一步防疫3大階段包括：

第一階段：「鞏固清零攻堅十大行動成果階段」。從現在至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水平社會活動。

第二階段：「向常態化防控轉換階段」。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段：「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復上海全市正常生產生活秩序。

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