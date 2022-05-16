【蘋果動向】郭明錤：AirPods Lightning充電接口　將過渡至USB-C

▲ 除明年推出的iPhone15會採用USB-C接口，Apple也會將其他Lightning接口產品過渡到USB-C版本。（Apple）

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明（錤）上周指出，蘋果（Apple）最快明年將iPhone的充電接口從Lightning改為USB-C，日前郭明錤進一步重申該說法，還表示Apple會將其他Lightning接口產品包括AirPods，改用USB-C接口。

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至於Apple最終發布USB-C版iPhone的背後原因，郭明錤解釋，Apple最初的目標是在2021年內推出完全無接口的iPhone，但現階段仍在測試階段，所以不太可能在明年推出。他指出：「鑑於目前無線技術的限制和不成熟的MagSafe生態系統，推出無接口的iPhone或會帶來更多問題。」

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郭明錤另提到，除明年推出的iPhone15會採用USB-C接口，Apple也會將其他Lightning接口產品過渡到USB-C版本，當中包括AirPods、Mac的Magic Keyboard、Magic Trackpad和Magic Mouse配件，以及iPhone的MagSafe Battery Pack配件。

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責任編輯：陳卓賢