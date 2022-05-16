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無論歐盟是否禁運 德年底前照停進口俄油

環球社會熱點 11:19 2022/05/16

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歐盟正考慮對俄羅斯原油實施禁運，惟部分成員國高度依賴俄羅斯原油，或影響制裁行動。據報即使歐盟實施俄羅斯原油禁運與否，德國會在今年年底前停止進口。報道指德國政府決心推進計劃，但未說明轉向哪些國家購買。

俄羅斯停供電芬蘭 指月初起拖欠進口電費 【下一頁】

《彭博社》引述消息官員報道，德國正努力和替代的供應商達成交易，並已取得進展。德國政府有信心在未來6至7個月內，解決剩餘的運輸問題。官員指，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz） 決心推進計劃，但未有透露替代國家名稱。

德國經濟部數據顯示，在德國原油消耗中，俄羅斯的比例已從烏克蘭戰爭爆發前的35%降至12%。德國東部城市Schwedt大型煉油廠取得足夠替代石油，據悉該煉油廠負責柏林機場、首都及布蘭登堡邦（Brandenburg）大部分油站燃料供應。該油廠此前高度依賴俄羅斯原油進口，運送管道亦由俄羅斯政府支持的生產商Rosneft PJSC營運。

俄停用經波蘭天然氣管道 制裁西方能源企業 【下一頁】

官員指，德國政府已確認可使用連接Schwedt及德國波羅的海港口Rostock的舊管道，但其規模相對較小，只能供應目前約6成產能。德國正努力現代化改造管道，令更多原油能抵達煉油廠。

歐盟提議希望在未來6個月內，禁止俄羅斯原油進口，並在明年1月初前，禁止俄國精煉燃料進口。惟歐盟允許匈牙利及斯洛伐直至2024年底，及捷克直至2024年6月前，都能繼續進口俄羅斯原油。

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責任編輯：李俊儀

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