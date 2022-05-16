美南加州教會槍擊案1死5傷 死傷者為台灣華裔（第二版）

美國南加州一間亞裔教會周日（15日）發生槍擊案，40人在教會内參與教會活動時突然有槍手襲擊，造成1死5傷，在場人士大多為台灣華裔。警方拘捕一名六旬亞裔男子，正調查男子的犯案動機。台北駐洛杉磯辦事處證實，6名死傷者都是台灣華裔。

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（第二版更新死傷者身份）

案發教會名為「Irvine台灣基督長老會」（Irvine Taiwanese Geneva Presbyterian Church），位於南加州橙縣城市Laguna Woods。

當地周日下午，當時約有40人在教堂内參與午餐會，大部分為台灣華裔。在場一人中彈身亡，有四人同遭槍擊而受重傷，另外一人受輕傷並無遭到子彈擊中。

據悉，死者是一名40多歲的醫生，陪伴母親參加當日禮拜。

警方表示已經拘捕一名60多歲男子，並在現場檢獲兩支手槍。警方透露目前仍未能確定槍手的犯案動機，但初步調查後相信槍手並非當地居民。

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據悉，教會有接待人士曾詢問槍手身份，槍手表示自己曾來過這間教會，但沒有人能認得出他。而槍手發動襲擊後，在場一名牧師在槍手試圖在開槍前制服他。

在場人士合力將槍手綁起來阻止他繼續開槍，直至警察到場。

警方又指所有死傷者均已經成年，其中最年輕者亦已經66歲。

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責任編輯：鄭錦玲