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瑞典打破百年中立地位 尋求申請加入北約

環球政治 11:03 2022/05/16

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在芬蘭宣布尋求申請加入北約後，鄰國瑞典亦作出同樣決定。瑞典首相安德松表示，執政黨已同意支持申請加入北約，放棄該國過去200年來的軍事中立地位，直言決定將有助增加瑞典及當地民眾安全。

若芬蘭瑞典申請 德稱將速批准北約成員資格 【下一頁】

安德松（Magdalena Andersson）周日（15日）宣布，其統領的社會民主黨經過數周討論後，同意支持瑞典申請加入北約（NATO），認為決定將是對瑞典及當地民眾安全的最佳選擇。

安德松表示，過往200多年來的軍事中立地位行之有效，但現時情況有變，過往的政策不利瑞典未來。安德松強調，加入申請完成前瑞典會變得「脆弱」，惟她未指明是何方威脅使其有所憂慮。

土耳其未阻瑞典芬蘭入北約 冀合作打擊恐怖活動 【下一頁】

瑞典國會將需在周一（16日）商討，是否支持申請加入北約。雖然執政黨為少數派政府，但不少其他議員已表示支持加入北約，加上當地民調顯示逾6成民眾支持，預計安德松將向北約正式提交加入申請。

自18世紀初拿破崙戰爭告終後，瑞典保持長達超過200年的軍事中立地位。不過，與芬蘭同樣，同是中立國的瑞典自1995年開始，放棄嚴格中立要求加入歐盟，並多次參與北約舉行軍事演習。

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責任編輯：吳漢培

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