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【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲　年底恒指目標多少？

股市 10:46 2022/05/16

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【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲　年底恒指目標多少？

環球股市劇烈震盪，香港、內地、美國股市年內表現乏善可陳，有「股壇金手指」之稱的惠理集團 （00806） 聯席主席謝清海接受本報獨家專訪時稱，美股與中港股市處於大為不同處境。謝清海分析，美股可能已處於完美風暴的初段，相反中港股市則在熊市後段。謝清海預計，當風暴愈刮愈烈，將衍生「投資難民」（investment refugees），資金便須尋找避風港，中綫或促使資金流入亞洲。

美國3月加息應對急劇上升的本土通脹，環球資金回流美國，港匯上周觸及7.85弱方兌換保證，金管局3年來首度承接港元沽盤，反映資金流出港元體系。

謝清海卻指出，即使高通脹已嚴重蠶食美國人的購買力，而儲局在對抗通脹上仍落後通脹曲綫，但美國聯邦債務處於高水平，利率上升過快，華府將難以償還債務及支付利息，而且高利率也為美國中產人士施加巨大壓力。他警告，美國經濟衰退已經開始並邁向「硬着陸」，美國進一步加息的空間減少。

中港股市已處熊市末段　恒指年底有望反彈3成

在中港股市上，他承認，內地Omicron疫情屬意料之外的衝擊，而且防控措施已影響21%中國人口，中國經濟、資產市場壓力龐大。

不過，謝清海稱：

自2021年2月起，MSCI中國指數已下挫逾50%，中國股市已進入嚴重熊市至少14個月。最近幾個月，人民幣也在貶值，我認為中港股市已處於熊市的後期，若投資者可承擔中至長期投資，應該將資金投進中資股，中國股票的風險回報已經變得不對稱，潛在回報高於潛在風險。

他續指，中港股市要好轉仍要視乎3大因素，包括：1）落實更多財政和貨幣刺激措施、2）放寬Omicron的防疫限制讓更多工廠重開、3）解凍房地產行業，令現金流流動復甦。

謝清海指，惠理的基本情境預測是恒指到今年底潛在上行空間達30%，市盈率將由現時7.2倍升至9.5倍，並形容即使市場十分難預測，但估計已屬謹慎，該行基本情境的估值仍低於恒指過去10年平均市盈率11倍的水平。

謝清海推薦哪些行業股份，詳情可見專訪全文：

謝清海：恒指年底望反彈3成

美經濟料硬着陸 美股熊市剛開始

偏好4大類股 謝清海怎評中概股風波？

記者：袁諾曦

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