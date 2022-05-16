【串流媒體】Netflix開發直播功能　應對收入及用戶訂閱數下滑

▲ 直播功能可支援Netflix的互動性，例如在競賽節目中啟用現場投票。（法新社）

Netflix早前發布今年首季財報，出現近十多年來首次訂戶流失，高達20萬人，收入增長也大幅放緩。為應對收入及訂戶量下滑，Netflix計畫進軍直播領域，並為單口相聲特別節目和其它內容開發直播功能。

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據外媒《Deadline》報道，直播功能可支援Netflix的互動性，例如在競賽節目中啟用現場投票。此外，Netflix也可利用直播功能來播放現場喜劇特輯，例如Netflix在4月時舉辦了有史以來第一個線下喜劇節「Netflix Is a Joke Fest」。而Netflix將會在5月及6月播放當時活動中錄製的一些節目；如果往後加入直播功能，訂戶將可在家中實時觀看該喜劇節。

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事實上，Netflix 最大的競爭對手之一Disney+早已涉足直播領域，就像今年2月，Disney+播放了奧斯卡頒獎典禮的直播。而明星舞蹈比賽《Dancing With the Stars》也將於今年稍後時間，在Disney+上作為直播節目首次亮相。

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責任編輯：陳卓賢