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【中國經濟】瑞銀：人民幣將跌穿7算　較利好出口股、不利銀行資源股

股市 11:12 2022/05/16

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【中國經濟】瑞銀：人民幣將跌穿7算　較利好出口股、不利銀行資源股

人民幣兌美元貶至6.8關口，瑞銀表示，人民幣過去6星期下跌7%，料未來數月將失守7算，年底回升至6.9水平，而當人民幣走弱時，對出口股較為正面，而利淡銀行、資源等板塊。

瑞銀指出，回顧2015至2016年、2018年中美貿易戰表現，人民幣走弱均令股市表現受壓，並引起資金外流及經濟增長的擔憂，而特別令銀行、資源、科技硬件股面臨較大下行壓力。該行指，數據上看，MSCI中國指數與美元兌人民幣的關聯性為0.56（以美元計）及0.38（以人民幣計）。現時，隨着市場下調企業每股盈利及中國疫情不明朗因素，相信股市短期表現依然不濟。

謝清海續看好中國股市：「美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲」，詳細分析可見【下一頁】

瑞銀分析，參考過往歷史，銀行、資源股跌幅最勁，交通運輸因強美元而令成本增加，而股價受壓。醫療板塊和科技硬件方面，料可受惠人民幣弱勢，因海外收入比重較多，惟這卻未必反映在股價上。但今次股價較為硬淨，故認為是受海外收入比重較多所支持。

另外，人民幣走弱對於並未對沖的外債造成風險，從而影響資產負債表表現，特別是投資者以市帳率（P/B）以釐定價值的股份，如內房及公用股，其估值將受壓。瑞銀指，整體MSCI中國的外債曝露雖然並不多，只有約7%，可是在內房及公用股的曝露卻高達43%和21%。

不過，該行指，在經濟表現不濟及人民幣走弱下，股市短期內依然受壓，可是，目前MSCI中國指數的預測市盈率已跌至10.1倍，距離歷史平均值的13倍市盈率低1.6個標準差（standard deviation），料下行壓力已大致反映。

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編輯：姚卓然

A股 港股 中國市場 國有內銀股 市盈率 大行報告 經濟 中國 瑞銀 出口股

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