  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (一) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】中國4月零售工業投資「三頭馬車」全走弱兼遠遜預期　國家統計局：5月有望改善

股市 10:18 2022/05/16

分享：

分享：

【中國經濟】中國三頭馬車全走弱兼遜預期　4月社會消費品零售總額按年跌11.1%

4月中國經濟受到新冠疫情而封城所拖累，「三頭馬車」社會消費品零售、規模以上工業增加值、固定資產投資全走弱，遜市場預期。中國4月社會消費品零售總額按年跌11.1%，市場預期為跌6.6%，上月為跌3.5%。1至4月社會消費品零售總額按年跌0.2%，預期1.2%，上月為3.3%。

內地經濟「三頭馬車」4月數據

  4月表現 預期值 3月表現
社會消費品零售總額 -11.1% -6.6% -3.5%
規模以上工業增加值 -2.9% +0.5% +5.0%
固定資產投資（不含農戶）* +6.8% +7.0% +9.3%
*為1至4月累計數據

總結今年首4個月，中國規模以上工業增加值按年升4%，低於預期增長5%。

另外，若細分中國首4個月固定資產投資，當中民間固定資產投資86872億元，按年增長5.3%。從按月看，4月份固定資產投資（不含農戶）下降0.82%。

城鎮失業率增0.3百分點至6.1%　

另外，全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點。國家統計局承認，4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，現在吉林、上海等地的疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效，5月份經濟運行有望得到改善。

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）

相關文章：

【中國經濟】習近平：共同富裕首要是把蛋糕做大　再提「防止有些資本野蠻生長」

【中國經濟】中國4月新增人民幣貸款6454億　較預期數值少8846億

【中國經濟】瑞銀汪濤：若中國未來數周交通貨運持續好轉　5月貿易增速有望邊際改善

中國 中國市場 經濟 經濟數據表現 疫情 遜於預期 工業增加值 社會消費品零售總額 零售 固定資產投資

上一篇文章

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款