【中國經濟】中國4月零售工業投資「三頭馬車」全走弱兼遠遜預期　國家統計局：5月有望改善

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【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）
4月中國經濟受到新冠疫情而封城所拖累，「三頭馬車」社會消費品零售、規模以上工業增加值、固定資產投資全走弱，遜市場預期。中國4月社會消費品零售總額按年跌11.1%，市場預期為跌6.6%，上月為跌3.5%。1至4月社會消費品零售總額按年跌0.2%，預期1.2%，上月為3.3%。
|4月表現
|預期值
|3月表現
|社會消費品零售總額
|-11.1%
|-6.6%
|-3.5%
|規模以上工業增加值
|-2.9%
|+0.5%
|+5.0%
|固定資產投資（不含農戶）*
|+6.8%
|+7.0%
|+9.3%
|*為1至4月累計數據
總結今年首4個月，中國規模以上工業增加值按年升4%，低於預期增長5%。
另外，若細分中國首4個月固定資產投資，當中民間固定資產投資86872億元，按年增長5.3%。從按月看，4月份固定資產投資（不含農戶）下降0.82%。
另外，全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點。國家統計局承認，4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，現在吉林、上海等地的疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效，5月份經濟運行有望得到改善。
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