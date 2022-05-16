【港股市況】恒生指數午後再轉升　阿里巴巴升3%　碧桂園升13%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五技術性反彈，道指升466點，港股今早高開232點，其後走勢反覆向下，曾轉跌逾百點，恒生指數半日跌73點，報19825點，成交533.9億元。恒生科技指數跌0.3%，報4027點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；美團 （03690） 跌逾3%；海底撈 （06862） 升逾5%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【獨家專訪】謝清海：美股或啟動完美風暴、衍生投資難民將流入亞洲 年底恒指目標多少？

【大行報告】大和料中港股今季見底、首選股新增蒙牛剔走友邦 料平台經濟最受惠政策（附港股名單和目標價）

【中國經濟】中國三頭馬車全走弱兼遜預期 4月社會消費品零售總額跌11.1%

即市走勢︰

【13：35】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾13%，高見5.05元；龍湖 （00960） 升逾半成；美的置業 （03990） 升逾8%。

【13：32】雅高 （03313） 飈升8成，高見0.045元，成交457萬元。

【13：28】本地銀行股普遍偏軟，滙豐 （00005） 跌0.3%；渣打 （02888） 跌0.5%；恒生 （00011） 跌0.9%；中銀香港 （02388） 跌1%。

【13：22】阿里巴巴 （09988） 撐市，最新升逾3%，報84.8元，恒指最新升約15點，科指升0.4%。

【13：19】敏華 （01999） 績後造好，股價午後升逾3%，高見7.3元。

【13：11】大市午後轉升，恒指最新升約9點，報19908點；科指升0.5%，報4058點。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 午後初段升2%；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 升0.7%；京東 （09618） 跌0.3%。

【13：03】大市跌幅收窄至約30點。

【13：01】碧桂園 （02007） 午後升6%；龍湖 （00960） 升逾2%；美的置業 （03990） 升5%。

【13：00】港股午後初段跌約75點，報19823點；科指跌0.3%，報4030點。

【12：56】【內房危機】碧桂園、龍湖、美的置業據報獲選為示範房企 將於本周發債並啟用保護工具

【12：30】【業績】敏華全年多賺近17% 末期股息派17港仙、股息率約4.3厘

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

【12：00】恒生指數半日跌73點，報19825點，成交533.9億元。恒生科技指數跌0.3%，報4027點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；美團 （03690） 跌逾3%；海底撈 （06862） 升逾5%。

【11：44】港股中午收市前跌約105點；科指跌0.6%。

【11：34】內地股市半日偏軟，上證半日跌0.5%；深證跌0.5%；創業板指跌0.7%。

【11：31】君實生物 （01877） 跌逾8%，低見58元。

【11：26】【內房危機】恒大再遭強制執行16.9億元人民幣 累計被凍逾134億

【11：20】港股跌100點，最新報19798點，科指跌0.8%，報4007點。

【11：15】【中國經濟】瑞銀：人民幣料將跌穿7算 股市表現將不濟、較利出口股弱銀行資源股

【11：14】大市最新跌約30點，報19868點；科指跌不足0.1%，報4037點。

【11：07】炭煤股上升，兗礦能源 （01171） 升逾4%；中煤 （01898） 升逾2%；神華 （01088） 升逾1%。

【11：05】中海外 （00688） 最近升1%；潤地 （01109） 升0.7%；碧桂園 （02007） 升5%；雅居樂 （03383） 升2%。

【10：54】上海分階段復市，海底撈 （06862） 升半成；呷哺呷哺 （00520） 升近1%；九毛九 （09922） 升0.7%。

【10：50】再鼎醫藥 （09688） 逆市升近19%，高見26.6元。

【10：46】美團 （03690） 跌近半成，低見159.3元。

【10：41】比特幣於30000美元爭持，火幣科技 （01611） 升逾3%；歐科雲鏈 （01499） 升0.6%。

【10：36】大市最新跌約60點，報19837點；科指跌0.3%，報4027點。

【10：35】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見162.5元；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.4%；阿里巴巴 （09988） 升2%；京東 （09618） 升1%。

【10：33】日清食品 （01475） 跌逾4%，破底低見4.7元。

【10：27】貝殼 （02423） 升2%，高見33.2元創上市新高。

【10：22】恒指轉跌3點，報19894點；科指升0.6%，報4060點。

【10：18】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾3%，高見164.7元；快手 （01024） 升逾1%，高見70.85元。

【10：07】東方匯財證券 （08001） 終止發換股債，改折讓近16%配股淨籌660萬，股價復牌升逾三成，高見0.129元。

【10：04】中國4月社會消費品零售總額按年下降11.1%，中國4月規模以上工業增加值按年下降2.9%。中國1至4月城鎮固定資產投資按年增長6.8%，1至4月全國房地產開發投資-2.7%。

【10：01】美團 （03690） 最近跌2%，低見164.2元；騰訊 （00700） 跌0.5%，低見352.2元。

【09：57】樂享集團 （06988） 績後升逾4%，高見3.14元。

【09：54】大市升幅收窄至近百點，報19994點，升96點。科指升1.3%，報4091點。

【09：53】美團 （03690） 早段轉跌0.6%，低見166.6元。

【09：47】譚仔國際 （02217） 績後造好，股價升逾5%，高見2.87元。

【09：44】汽車股上周五造好後，今早個別發展，吉利 （00175） 回吐0.6%；比亞迪 （01211） 升0.8%；長汽 （02333） 跌0.2%；廣汽 （02238） 跌近2%。另外，理想汽車 （02018） 升逾1%；蔚來 （09866） 升近6%；小鵬汽車 （09868） 升7%。

【09：40】綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物正式向聯交所遞交主板上市申請，綠葉製藥升逾1%。

【新股IPO】綠葉製藥分拆博安生物在港上市 已商業化一款生物類似藥

【09：38】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 早段升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 升1%。

【09：37】港股開市後升勢略為回順，恒指最升約150點；科指升2.3%。

【09：31】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 開市後升5%。

【09：28】內地再放寬房地產政策，內房上升，中海外 （00688） 升4%；潤地 （01109） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升逾7%；雅居樂 （03383） 升逾3%。人行和中銀保監周日發通告調整差別化住房信貸政策，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點。

【內房危機】人行降按息基準 首套房貸利率減20基點至最低4.4%

【09：26】福晟國際 （00627） 復牌升兩倍，開報0.03元。福晟國際公布與潛在投資者兼獨立第三方順安集團訂立條款書，潛在投資者擬以2000萬美元認購擴大後股本90%股權，及實行債權人計劃。

【09：25】人行開展100億元7天期逆回購操作和1000億元中期借貸便利（MLF）操作，因今日有200億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放900億元。

【09：21】恒生指數開報20131點，升232點。恒生科技指數升2.4%，報4134點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【大戶倉位】阿里巴巴高開4.6% 達利奧旗下橋水上季大額加倉阿里巴巴等中概股、建倉買「股神」巴郡、清倉Tesla

【09：13】期指開報20060點，升292點或1.5%。

【08：55】恒指黑期升約248點，報20161點；道指期貨升41點，報32238點。

【08：37】【新世界系】新創建收購中國成都及武漢6項物流物業全部權益 初始購買價約23億元人民幣

【08：30】【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利按年增長17.8% 派末期息11.4仙

【08：12】【業績】樂享集團首季收入大增1.8倍 由海外電商商品銷售推動

【07：45】【內房危機】龍光集團據報擬正商討全部外債展期

【07：45】港股ADR收報20084點，升185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.21元，較港收市價高0.46元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報360.63元，較港收市價高6.23元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.34元，較港收市價高4.14元或5%。

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾反對更大幅度加息，稱加息半厘合適，言論緩解部分政策不確定性的擔憂，美股上周五出現技術反彈，道指一度升545點，收市升466點，收報32196點；標指重上4000關，升2.4%，收報4023點；納指升3.8%，收報11805點。

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責任編輯︰梁浩碩