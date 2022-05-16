【港股市況】恒指黑期升約248點　道指期貨升41點（不斷更新）

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【金融科技】顧問公司Capco：險企運用區塊鏈技術於理賠流程 冀加強自動化以降低成本
美股上周五技術性反彈，道指升466點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開185點，恒指料開報20084點。滙豐 （00005） ADR折合報48.21元，較港收市價高0.46元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報360.63元，較港收市價高6.23元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.34元，較港收市價高4.14元或5%。
【08：55】恒指黑期升約248點，報20161點；道指期貨升41點，報32238點。
【08：37】【新世界系】新創建收購中國成都及武漢6項物流物業全部權益 初始購買價約23億元人民幣
【08：30】【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利按年增長17.8% 派末期息11.4仙
【08：12】【業績】樂享集團首季收入大增1.8倍 由海外電商商品銷售推動
【07：45】【內房危機】龍光集團據報擬正商討全部外債展期
【07：45】港股ADR收報20084點，升185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.21元，較港收市價高0.46元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報360.63元，較港收市價高6.23元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.34元，較港收市價高4.14元或5%。
【07：30】聯儲局主席鮑威爾反對更大幅度加息，稱加息半厘合適，言論緩解部分政策不確定性的擔憂，美股上周五出現技術反彈，道指一度升545點，收市升466點，收報32196點；標指重上4000關，升2.4%，收報4023點；納指升3.8%，收報11805點。