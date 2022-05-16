  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (一) 09:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約248點　道指期貨升41點（不斷更新）

股市 08:59 2022/05/16

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五技術性反彈，道指升466點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開185點，恒指料開報20084點。滙豐 （00005） ADR折合報48.21元，較港收市價高0.46元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報360.63元，較港收市價高6.23元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.34元，較港收市價高4.14元或5%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

即市走勢︰

【08：55】恒指黑期升約248點，報20161點；道指期貨升41點，報32238點。

【08：37】【新世界系】新創建收購中國成都及武漢6項物流物業全部權益　初始購買價約23億元人民幣

【08：30】【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利按年增長17.8%　派末期息11.4仙

【08：12】【業績】樂享集團首季收入大增1.8倍　由海外電商商品銷售推動

【07：45】【內房危機】龍光集團據報擬正商討全部外債展期

【07：45】港股ADR收報20084點，升185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.21元，較港收市價高0.46元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報360.63元，較港收市價高6.23元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.34元，較港收市價高4.14元或5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】聯儲局主席鮑威爾反對更大幅度加息，稱加息半厘合適，言論緩解部分政策不確定性的擔憂，美股上周五出現技術反彈，道指一度升545點，收市升466點，收報32196點；標指重上4000關，升2.4%，收報4023點；納指升3.8%，收報11805點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【金融科技】顧問公司Capco：險企運用區塊鏈技術於理賠流程　冀加強自動化以降低成本

下一篇文章

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款