▲ 【新世界系】新創建收購中國成都及武漢6項物流物業全部權益 初始購買價約23億元人民幣

新創建 （00659） 收購中國成都及武漢的六項物流物業的全部權益，初始購買價總額22.9億元人民幣（相當於約26.63億港元）。

公司指，通過收購GOODMAN CHINA （WESTERN）的50%股份並與GCLAM Holdings Limited成立合營企業，向其成都及武漢物流物業提供營運管理服務及作為探索集團與嘉民集團之間於中國進一步合作機會的平台。

是次收購由六個可出租總面積約53.1萬平方米的優質物流地產物業組成，當中包括五個已竣工項目、一個在建中項目及一幅待開發的地皮。目標組合位處於中國成都及武漢的中西部 具戰略性地位的物流樞紐，由嘉民集團開發且目前由其管理。

集團的目標為建立一個具有整全平台的物流生態系統，該平台以核心資產及網絡作為骨 幹，亦可與本集團在該領域的現有投資產生協同效應。

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