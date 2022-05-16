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【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利按年增長17.8%　派末期息11.4仙

股市 08:30 2022/05/16

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【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利按年增長17.8%　派末期息11.4仙

譚仔國際 （02217） 公布全年業績。至3月31日止，譚仔國際年度溢利2.03億元，按年跌29.5%，不計及一次性政府補貼及上市開支的影響，譚仔國際經調整溢利1.65億元，按年增長17.8%，經調整利潤率則由7.8%降至7.3%，每股基本盈利17.5仙，派末期息每股11.4仙。

譚仔國際指，雖然年初起香港爆發第五波新冠疫情，惟受惠香港及全球經營的餐廳數量增加及香港的可比較餐廳收益穩步增長，收入按年增長26.8%至22.75億元。期內，香港顧客人均消費由58.3元升至59.7元，內地為58.3元，新加坡為83元。

集團指，在香港餐廳業績的驅動下，業績已恢復至2020年初疫情爆發前水平，甚或更佳，原因為覆蓋面廣闊的餐廳網絡及其食品非常適合外賣自取及到戶訂單。

截至3月31日，於香港、內地、新加坡及日本合共有175間餐廳。總計於2022財政年度在香港開設19間餐廳，在香港以外地區開設10間，只有一間香港餐廳關閉。在香港，共有81間譚仔餐廳及81間三哥餐廳。

譚仔國際表示，疫情踏入第三年，深信社交限制將逐步解除，並將於香港、中國內地及海外市場重拾增長動力，預料香港依然為集團的主要收益及溢利引擎。

【譚仔國際2217】譚仔三哥招聘MT、應屆DSE學生可申請　完成培訓有機會到日本及新加坡工作

【凍鏈茶少田】譚仔三哥米線日本首間分店新宿開張　加入鵪鶉蛋、油揚迎合當地口味（多圖）

責任編輯︰梁浩碩

港股 譚仔國際（02217）

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