【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利多賺18%　人均消費疫市增、主席：今年無意再加價

▲ 【譚仔國際2217】譚仔國際全年經調整溢利按年增長17.8% 派末期息11.4仙

譚仔國際 （02217） 公布，至3月31日財政年度，列帳溢利按年跌29.5%至2.03億元，若不計政府補貼及上市開支等特殊收支影響，譚仔國際年度經調整溢利1.65億元，按年增長17.8%，譚仔國際經調整利潤率則由7.8%降至7.3%，每股基本盈利17.5仙，派末期息每股11.4仙，派息比率約65%。

譚仔國際早市最多升6%，高見2.88元，最新升3%至2.79元。以現價計，譚仔國際股息率近4厘。

譚仔香港分店今年2月加價2%，譚仔國際主席兼行政總裁劉達民指，集團上次加價已是2019年3月，加價平衡成本上漲壓力的「小心」做法，今年度未有計劃再加價。他表示，食材供應未受全球供應鏈緊張拖累，稱集團會「以高質素食材提高毛利率」，而中央廚房整合和供應鏈管理系統等方案，已可提升生產效率和降低成本。

香港第五波疫情 無阻譚仔全年度收入、人均消費增加

香港年初爆發第五波新冠疫情，但受惠全年度香港及全球經營的餐廳數量增加，香港的可比較餐廳收益穩步增長，全年收入按年增長26.8%至22.75億元。期內，香港顧客人均消費由58.3元升至59.7元，內地為58.3元，新加坡為83元。

劉達民表示，第五波疫情影響已反映在業績上，而目前人均消費、日均座位出售碗數和餐廳收益尚未回復至去年8月水平。

譚仔國際在業績公告指，香港餐廳上年度業績的已恢復至2020年初疫情爆發前水平，甚或更佳，原因為覆蓋面廣闊的餐廳網絡及其食品非常適合外賣自取及到戶訂單。

譚仔國際今年度料再增60分店 相當於目前分店數逾3分之1

截至3月31日，於香港、內地、新加坡及日本合共有175間餐廳。總計於2022財政年度在香港開設19間餐廳，在香港以外地區開設10間，只有一間香港餐廳關閉。在香港，共有81間譚仔餐廳及81間三哥餐廳。

集團目前97.6%收入來自香港，劉達民稱，維持今年度本地和海外共新增60間分店預測，當中香港和內地分別佔14間和16間，新加坡佔11間，日本再開8間，並擬在澳洲開店。他表示，最終擴張步伐仍視乎環球疫情。

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責任編輯︰梁浩碩