【業績】樂享集團抽升近6%　首季收入大增1.8倍、由海外電商商品銷售推動

▲ 【業績】樂享集團首季收入大增1.8倍 由海外電商商品銷售推動

樂享集團 （06988） 公布首季收益升183.9%至7.05億元，其中去年第四季新推出的海外電商商品銷售收益為5.1億元，為收入最大增長動力兼最大佔比，佔比達72.5%。不過，其毛利僅有2,515萬元。

樂享集團現升5.8%，報3.1元。

至於互娛及其他數字產品營銷收入跌34.4%至1.44億元，其毛利跌16.7至4,555萬元；國內電商產品營銷收入升73.2%至4,928萬元，其毛利升7.1%至2,438萬元。

電商相關業務的交易流水大增3.4倍至6.3億元，互娛產品營銷方面，實現的計費行為數量達6,229.5萬次，平均每個計費行為實現的收入為2.4元。研發開支亦大增12.4倍至2,541萬元。

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編輯：姚卓然