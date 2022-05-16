  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (一) 10:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】樂享集團抽升近6%　首季收入大增1.8倍、由海外電商商品銷售推動

股市 09:55 2022/05/16

分享：

分享：

【業績】樂享集團首季收入大增1.8倍　由海外電商商品銷售推動

樂享集團 （06988） 公布首季收益升183.9%至7.05億元，其中去年第四季新推出的海外電商商品銷售收益為5.1億元，為收入最大增長動力兼最大佔比，佔比達72.5%。不過，其毛利僅有2,515萬元。

樂享集團現升5.8%，報3.1元。

至於互娛及其他數字產品營銷收入跌34.4%至1.44億元，其毛利跌16.7至4,555萬元；國內電商產品營銷收入升73.2%至4,928萬元，其毛利升7.1%至2,438萬元。

電商相關業務的交易流水大增3.4倍至6.3億元，互娛產品營銷方面，實現的計費行為數量達6,229.5萬次，平均每個計費行為實現的收入為2.4元。研發開支亦大增12.4倍至2,541萬元。

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（歡迎觀眾問股）

相關文章：

【業績前瞻】騰訊700周三公布首季業績　首季淨利面臨倒退已成定局？

【微盟2013】瑞銀：微盟業績大致符合市場預期　管理層目標明年收支平衡、今年訂閱解決方案料至少增2成

【騰訊手遊大敵】《原神》製作方米哈遊推新遊戲《絕區零》　元宇宙遊戲佈局再佔先機？

編輯：姚卓然

港股 樂享集團（06988）

上一篇文章

【本地創科】初創Bulter推物管SaaS　主打一站式處理住戶查詢　提高物管服務效率

下一篇文章

【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後、從上海出口逾8000輛汽車　上海嘉定汽車產區已有126間企業復產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款