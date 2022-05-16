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【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後、從上海出口逾8000輛汽車　上海嘉定汽車產區已有126間企業復產

股市 09:45 2022/05/16

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【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後　從上海出口逾8000輛汽車

上海開始分階段推動復商復市復工之際，內地媒體報道，作為上海第一批復工復產「白名單」企業，特斯拉 Tesla（美︰TSLA）自4月19日復工以來，不斷加快訂單交付速度。Tesla繼5月11日復工後首批4767輛電動車裝船出口後，5月15日再有逾4000輛電動車將從上海出港，為一周內Tesla上海工廠第二批電動車裝船出口。

另外，內媒報道，上海海關獲悉，目前嘉定汽車產業集聚區已有126家企業正式復工復產，其中不僅有上汽大眾、上汽集團等傳統汽車龍頭企業，也有蔚來汽車 （09866） 、小馬智行、重塑科技等新能源車、氫燃料電池車研發等領域的汽車「新四化」頭部企業，還有採埃孚集團、科世達集團、安波福集團等汽車產業鏈上各種配件及配套設備企業。

Tesla此前據報最早5月中旬在上海工廠恢復兩班制，從而提高上海工廠的汽車產量。創辦人馬斯克其後又稱讚中國人勤奮工作，指中國工人不只OT工作，更會OT到凌晨3點，甚至不會離開工廠。

Tesla 上海工廠是其在美國以外的第一家工廠，通常每天可生產約2100 輛汽車，但上個月從上海交付的汽車只有1512輛。

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【TSLA】特斯拉否認上海工廠再度停產　復產3星期後再傳零件供應緊張

【TSLA】Tesla特斯拉據指計劃最早於5月中旬實行兩班制　以提高上海工廠汽車產量

責任編輯︰梁浩碩

蔚來－SW（09866） 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 上海 馬斯克 Tesla

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