【TSLA】Tesla推遲上海工廠產能恢復進度、料下周恢復兩班制　復工後累計從上海出口逾8000輛

▲ 【TSLA】Tesla特斯拉據報自上海復工後 從上海出口逾8000輛汽車

上海開始分階段推動復商復市復工之際，內地媒體報道，作為上海第一批復工復產「白名單」企業，特斯拉（Tesla，美︰TSLA）自4月19日復工以來，不斷加快訂單交付速度。Tesla繼5月11日復工後首批4767輛電動車裝船出口後，5月15日再有逾4000輛電動車將從上海出港，為一周內Tesla上海工廠第二批電動車裝船出口。

不過，Tesla最新內部文件顯示，上海工廠推遲恢復至封控前產能的時間表，由原訂今日（5月16日）起改為兩班制，令每日產能提高至2600輛，最新改為5月23日才恢復兩班制。因應上海工廠目前只能以每日一班運作，Tesla每日只能從當地生產約1200輛。

據外電指出，Tesla要安排員工在生產園區「閉環」生活和居住仍遇上難題，而物流和供應商狀況限制Tesla全面恢復。按上海規定，工廠須確保「閉環營運」才可重開。

Tesla若能在下周恢復兩班制，仍有望早於上海市今早訂下的6月全面恢復正常生產的目標。

內媒：126家汽車企業已復工 馬斯克曾大讚中國工人願加班

另外，內媒報道，上海海關獲悉，目前嘉定汽車產業集聚區已有126家企業正式復工復產，其中不僅有上汽大眾、上汽集團等傳統汽車龍頭企業，也有蔚來汽車 （09866） 、小馬智行、重塑科技等新能源車、氫燃料電池車研發等領域的汽車「新四化」頭部企業，還有採埃孚集團、科世達集團、安波福集團等汽車產業鏈上各種配件及配套設備企業。

Tesla原目標 上海工廠 5月中旬全面復工， 創辦人馬斯克更大讚中國人勤奮工作，指中國工人不只加班工作，更會加班到凌晨3點，甚至不會離開工廠。

Tesla 上海工廠是其在美國以外的第一家工廠。

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責任編輯︰梁浩碩