【ET財經早點1分鐘】港股聚焦騰訊京東小米 本周放榜 夜期升199點 阿里美股高港5%

騰訊京東小米 本周放榜

港股本周踏入重磅業績周，京東 （09618） 將於周二公布首季業績，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 分別在周三及周四公布業績，市場預期三間巨型科技企業收入按年仍錄得增長，不過預期京東及小米經調整利潤約跌3成，騰訊 （00700） 經調整利潤約跌兩成。

由於市場對業績的期望低，觀望管理層對前景的睇法，會否為股價帶來突破。

夜期升199點 阿里美股高港5%

夜期上周五延續反彈走勢，一度升上2萬點，收市仍升199點。

阿里巴巴美股反彈力最勁，高過港股收市價半成，中概股大升，納指金龍中國指數升百分之7.7。

多位儲局官員本周講話 高盛前CEO預警衰退

環球關注美國加息步伐，儲局主席周二會發表講話，認為應加息半厘的布拉德亦將會討論美國經濟前景。紐約聯儲銀行行長威廉斯亦將於今晚講話。

高盛前CEO認為，企業及消費者應為美國經濟衰退做好準備，雖然仍有好少的機會可避免衰退。

高盛團隊亦發表報告指，儲局需要減慢經濟增長令通脹回落，不過就認為可避免失業情況急速惡化。