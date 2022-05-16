【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code）

港股上周五反彈逾500點，收報19899點，恒指夜期逼近兩萬關，不過港元滙價續弱，多次觸及7.85弱方兌換保證，金管局周六再接31.64億港元沽盤，恒指能否收復兩萬？汽車股上周五急彈，比亞迪 （01211） 升逾5%，長汽 （02333） 升逾12%，傳內地今月推出汽車下鄉，汽車股重新開動？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。

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00：29 - 港股今日焦點速覽

01：56 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：05 - 亞太股市早段市況速報

03：31 - 美國陷入經濟衰退、大蕭條機會大嗎？

06：02 - 美國企業違約率低 未見太多跡象

07：01 - 美股短線技術性反彈挾淡倉 會有不少超賣股份技術性反彈

07：24 - 美股牛市已結束 未到熊三階段

07：52 - 美股今年不會有靚買入時機 中長線全年看法偏負面

08：51 - Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）策略：中長線睇淡美股可持有 現水平睇淡宜分注溝貨、勿太進取

12：31 - 標指下望去年9月水平3600至3800點 如跌至疫情底料反映經濟衰退

13：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路

14：30 - 騰訊 （00700） 、京東 （09618） 未有太大憧憬 中概股摘牌風險要小心

15：05 - 京東 （09618） 已入美國摘牌名單 短線難玩不主張部署

16：55 - 港股現時勿看太淡 已跌不少、看淡亦不宜造淡

17：35 - 科技股反映大部分負面因素 現時可中長線分段吸納

18：42 - 習近平中經會言論可利好科技股？ 建立市場信心為政策改變訊號

20：50 - 現時市場信心仍弱 內地已有不少企業步向違約風險

22：01 - 科技股難摸底 短線一注買入要承受風險

22：17 - 汽車下鄉政策傳月內出台 汽車股難有亮麗起色

24：31 - 長汽 （02333） 、吉利 （00175） 、蔚來 （09866） 等價殘車股短線料靠政策反彈

25：23 - 汽車股宜靠分注贏 選比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238）

26：15 - 內房減買樓按息對內房股刺激作用多大？

27：32 - 內房股不少仍走浪低於浪格局 選中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960）

28：46 - 內房股用時間撼贏 現價追入宜分注吸納

29：30 - 港股開市前市況速報

29：54 - ET一周開倉：中電 （00002） 、中國電力 （02380） 、高樂氏（CLX.US）

32：51 - 港股開市初段市況速報

35：50 - 港股開市初段市況速報

36：12 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 吸引嗎？可上望90元？

38：55 - 觀眾問股：中移動 （00941） 想除淨前買 今日可以行動？

40：32 - 觀眾問股：中國中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 、中交建 （01800） 可入嗎？前景吸引？

43：54 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 240元有貨有冇力再上？

46：12 - 觀眾問股：微盟 （02013） 5元有多貨 現時日日跌點操作？有冇機會返家鄉？

48：26 - 觀眾問股：看淡美股、A股前景又如何？ 可以吼買A股ETF？ 哪隻較好？

50：35 - 不看好A股原因有內險股 中國人壽 （02628） 股價低殘反映行業飽和見頂

52：11 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 19元買入有冇機會返家鄉？

53：49 - 觀眾問股：新創建 （00659） 前景點睇？平均價7.67元持重貨作長線收息，已跌近一成要減持？甚麼價位減？

55：48 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 28元買入 下一步睇咩位？

57：02 - 港股開市初段市況速報

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