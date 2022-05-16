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【本地創科】初創Bulter推物管SaaS　主打一站式處理住戶查詢　提高物管服務效率

Hot Talk 10:00 2022/05/16

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相（左）BUTLER聯合創辦人林樂宜（右）BUTLER聯合創辦人陳德鴻

本港今年起曾爆發第五波疫情，由於在家工作安排、以及堂食限制等，市民在家時間大增，同時帶動市民對居住屋苑的設施及服務需求上升，然而本港物管服務數碼化程度相對較低，本地創企Butler有見及此，推出物管SAAS（軟體即服務）系統，協助物管公司數碼化兼一站式處理住戶服務要求。Butler 聯合創辦人陳德鴻稱，系統有助提高物管服務效率約6成，目前已與某大型地產商合作，透過試點方式接入3幢住宅大廈。

陳德鴻稱，Butler原專注營運管家服務平台，第五波疫情下，有部分用戶除了提出購買口罩、家務清潔服務等請求外，也希望平台協助處理大廈問題。陳德鴻舉例稱，有時用戶會向Butler平台查詢其屋苑會所開放時間，或希望幫忙進行預約，故公司冀進一步進軍物管科技，更好滿足用戶需求。

聊天機器人處理住戶查詢

物管公司接入Butler 系統後，住戶可以透過Whatsapp 等通訊軟件提出服務請求，平台會利用聊天機器人（Chatbot）處理住戶一般問題，包括預約會所設施、反映走廊壞燈等，另一方面，管理人員可以透過平台查看服務請求處理進度。

另一聯合創辦人林樂宜稱，目前不乏物管公司以人手輸入住戶服務請求到電腦，Butler 則可以省卻當中步驟，林樂宜補充，物管公司只須一至兩周即可接入Butler 系統，住戶無須付款，費用會由地產商或物管公司承擔，公司會按住戶數目，以月費模式收費。林樂宜認為，系統可以槓桿人力資源，長遠有助節省成本。

Butler 今年有意融資

陳德鴻透露，公司計劃進行融資，冀盡快提升住戶覆蓋數目，同時今年計劃衝出香港，在新加坡推出類似的物管SAAS系統。陳德鴻認為，當地樓市發展成熟，語言相近，有助公司打入新加坡市場，目前正與當地部分地產商洽談合作。

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