【金融科技】顧問公司Capco：險企運用區塊鏈技術於理賠流程　冀加強自動化以降低成本

▲ 顧問公司Capco亞太區保險主管楊越指，保險公司運用區塊鏈技術於理賠流程，冀加強自動化以降低成本。

疫情加快保險業轉型，顧問公司Capco亞太區保險主管楊越指，保險業由以往以產品為中心轉化為以客戶為中心，更注重客戶體驗。與此同時，疫情也促進了網上投保，保險公司紛紛網上銷售簡單保險產品，不過楊越直言，不少這類產品對保險公司而言利潤微薄，故後者有必要將內部工作流程數碼化與自動化，運用區塊鏈技術與智能合約等，以減低成本維持利潤。

楊越認為，疫情是推動保險公司利用數碼化簡化流程並提升營運效率的契機，數碼化有助減少人手處理理賠與客戶資料等之行政工作。事實上，保險公司在理賠事宜上使用到區塊鏈技術並非新鮮事，因區塊鏈技術可增加理賠流程透明性，並避免人手犯錯風險。楊越舉例指，在智能合約技術下，旅遊保險投保人遇上飛機延誤時，甚麼都不做已可即時自動獲得相關賠償。

應用程式兼具線上醫療咨詢功能

另外，保險公司利用數碼平台收集客戶數據也是大勢所趨，客戶在保險公司數碼平台上的查詢會被紀錄，楊越指保險公司會根據有關數據，透過人工智能發掘客戶自己也未必察覺的保障需要，客服得到有關數據後，也可更快速精準地回應客戶查詢。

不少保險公司近年推出超級應用程式（super app），提供一站式健康服務線上線下體驗，以增加現有及潛在客戶參與程度（customer engagement）。保險公司也致力拓展生態系統，與保險業相關上下游產業鏈合作，包括提供線上診症服務。個別保險公司應用程式更包含症狀檢查功能，用家可拍照上傳以接受初步醫學意見。「經過疫情後，作為普通大眾也可接受這種線上醫療咨詢服務。」楊越解釋。

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記者：余倩敏