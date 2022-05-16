  • 19°C
香港時間 : 2022516日 (一) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融科技】顧問公司Capco：險企運用區塊鏈技術於理賠流程　冀加強自動化以降低成本

Hot Talk 09:00 2022/05/16

分享：

分享：

顧問公司Capco亞太區保險主管楊越指，保險公司運用區塊鏈技術於理賠流程，冀加強自動化以降低成本。

疫情加快保險業轉型，顧問公司Capco亞太區保險主管楊越指，保險業由以往以產品為中心轉化為以客戶為中心，更注重客戶體驗。與此同時，疫情也促進了網上投保，保險公司紛紛網上銷售簡單保險產品，不過楊越直言，不少這類產品對保險公司而言利潤微薄，故後者有必要將內部工作流程數碼化與自動化，運用區塊鏈技術與智能合約等，以減低成本維持利潤。

楊越認為，疫情是推動保險公司利用數碼化簡化流程並提升營運效率的契機，數碼化有助減少人手處理理賠與客戶資料等之行政工作。事實上，保險公司在理賠事宜上使用到區塊鏈技術並非新鮮事，因區塊鏈技術可增加理賠流程透明性，並避免人手犯錯風險。楊越舉例指，在智能合約技術下，旅遊保險投保人遇上飛機延誤時，甚麼都不做已可即時自動獲得相關賠償。

應用程式兼具線上醫療咨詢功能

另外，保險公司利用數碼平台收集客戶數據也是大勢所趨，客戶在保險公司數碼平台上的查詢會被紀錄，楊越指保險公司會根據有關數據，透過人工智能發掘客戶自己也未必察覺的保障需要，客服得到有關數據後，也可更快速精準地回應客戶查詢。

不少保險公司近年推出超級應用程式（super app），提供一站式健康服務線上線下體驗，以增加現有及潛在客戶參與程度（customer engagement）。保險公司也致力拓展生態系統，與保險業相關上下游產業鏈合作，包括提供線上診症服務。個別保險公司應用程式更包含症狀檢查功能，用家可拍照上傳以接受初步醫學意見。「經過疫情後，作為普通大眾也可接受這種線上醫療咨詢服務。」楊越解釋。

相關文章：

【金融科技】保險業防理賠欺詐　數據分析為王

【保險科技】保聯：已物色四供應商提出虛擬銷售平台方案

記者：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
保險公司

下一篇文章

【港股市況】恒指黑期升約248點　道指期貨升41點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款