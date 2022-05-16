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【內房危機】佳源大股東疑質押23.7億元股份予新鴻基財務　佳源服務累計押逾7成股份

股市 01:00 2022/05/16

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佳源系遭質押逾23億元股份予新鴻基財務　佳源服務被押逾7成股份

內地房地產銷售低迷，房企亦面對現金流緊張壓力股價低迷，但再有內房老闆大舉抵押持股。內房股佳源國際 （02768） 及物管股佳源服務 （01153） 披露，於5月11日分別有約10.4億及4.5億股份質押予新鴻基公司 （00086） 旗下新鴻基財務質押，以當日收市價計，最新質押股份市值逾23.7億元。

據聯交所權益露顯示，於5月11日，新鴻基財務以「保證權益」為由，取得佳源國際的股份，涉及股份達10.365億股，股權佔比約21.11%。以當日收市價1.08億元計，股份市值達11.19億元。

同日，佳源服務亦以相同理由，質押了4.5億股份予新鴻基財務，股權佔比達73.56%，以當日收市價2.79元計，涉及市值約12.56億元。

據2021年年報顯示，佳源國際主席兼大股東沈天晴持有佳源國際93.95%股權，他與其家族亦持有佳源服務74.09%股權。這意味上述股份質押大機會來自控股股東沈天晴。

相關文章：【內房危機】人行降按息基準　首套房貸利率減20基點至最低4.4%　

【內房危機】龍光核數師安永辭任　未能就審計2021年度業績的時間表有共識

佳源國際控股（02768） 港股 佳源服務（01153） 新鴻基公司（00086）

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