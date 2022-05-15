【職業研究】研究：家庭主婦如做家務有薪酬 年薪將近12.6萬美元

家庭主婦每天的工作頗為勞動及辛苦。保險公司Insure每年都會就家庭主婦的薪酬進行研究，日前發表的報告顯示，若每項家務都有薪酬，家庭主婦的收入將會有逾十萬美元，即將近百萬港元，數目十分可觀。

Insure的研究將全職媽媽的主要家務工作與不同職業進行連結，並根據美國勞工統計局的最新工資數據，計算相對應的職責應得的薪酬。

以下將提供19項家務的人工數據：

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據2022年的報告顯示，若家庭主婦做的所有家務都可以得到工資，各位媽媽年薪將超過126,725 美元，即將近百萬港元。

2022年的家庭主婦薪酬數據比2021年的調查結果增加9.2%，該公司指，是次數據是有統計而來，首次超過六位數美元。

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責任編輯：龍紀瑩