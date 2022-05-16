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【開市9點半】「鱷王」押注阿里巴巴　滙豐打響反分拆戰

股市 05:09 2022/05/16

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多隻中概科網股公布首季業績之際，有「鱷王」之稱的對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧再押注中概股，披露今年首季再加倉阿里巴巴（美：BABA），阿里巴巴持股數目單季增加75%。中概股近日反彈，阿里巴巴美股較港股收市價高5%，帶動夜期上周五升199點。

此外，備受關注的滙豐 （00005） 重組，分拆亞洲業務一事又有新進展。據報滙豐內部正計劃反擊股東的分拆提議，指有關分拆成本高昂，並會影響滙豐的跨國客戶。

重點新聞：

1. 【大戶倉位】達利奧旗下橋水上季大額加倉阿里巴巴等中概股　建倉買「股神」巴郡、清倉Tesla

2. 【分拆滙豐？】滙豐據報計劃反駁分拆建議　指成本高昂而耗時　且會流失大型跨國客戶

3. 【內房危機】人行降按息基準　首套房貸利率減20基點至最低4.4%　

4. 【中國經濟】習近平：共同富裕首要是把蛋糕做大　再提「防止有些資本野蠻生長」

5. 【香港經濟】陳茂波預告失業率數據再攀升　金管局承接百億港元沽盤後流動性仍充裕

6. 【科技女股神】Cathie Wood旗艦ETF創歷來第三差表現　忠實投資者照買帳、年內吸資117億港元

7. 【恒大危機】恒大河南商丘有樓盤據報逾期交樓　業主被要求買車位才能收樓

8. 【阿里巴巴】阿里巴巴在俄合資物流企業據報裁減四成員工

9. 【石油巨企】沙特阿美首季多賺82%至逾3000億港元

港股ADR上周五收市情況：

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美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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