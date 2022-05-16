【開市9點半】「鱷王」押注阿里巴巴　滙豐打響反分拆戰

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多隻中概科網股公布首季業績之際，有「鱷王」之稱的對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧再押注中概股，披露今年首季再加倉阿里巴巴（美：BABA），阿里巴巴持股數目單季增加75%。中概股近日反彈，阿里巴巴美股較港股收市價高5%，帶動夜期上周五升199點。

此外，備受關注的滙豐 （00005） 重組，分拆亞洲業務一事又有新進展。據報滙豐內部正計劃反擊股東的分拆提議，指有關分拆成本高昂，並會影響滙豐的跨國客戶。

重點新聞：

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港股ADR上周五收市情況：

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美股收市情況：

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