【美股一周前瞻】聚焦儲局主席鮑威爾、「鷹王」布拉德講話　分析：美股或超賣反彈

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【人民幣國際化】IMF上調人民幣特別提款權SDR比重至12.28%
美股上周跌逾2%，有分析預期，美股或將出現超賣反彈，標指可能上試4100至4200點，市場仍擔心聯儲局會過於急速加息並扼殺經濟復甦，以試圖抑制高通脹。本周儲局官員講話仍是市場焦點，聯儲局主席鮑威爾將於美國時間周二下午出席活動時發表講話。
除了鮑威爾，有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲行長布拉德、紐約聯儲行長威廉斯、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯也會在本周相繼講話。
數據方面，聚焦4月零售銷售數據，以及新屋開工及建築許可數據。
|美股本周重點數據及業績一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|16/05/22
|業績：騰訊音樂、搜狐（盤後）
|／
|／
|17/05/22
|4月先期零售銷售（按月）
|＋1%
|＋0.7%
|4月核心零售銷售（按月）
|＋0.4%
|＋1.4%
|5月NAHB房屋市場指數
|75
|77
|業績：Walmart、京東（盤前）
|／
|／
|18/05/22
|4月新屋開工（按月）
|－1.8%
|＋0.3%
|4月建築許可（按月）
|－3.1%
|＋0.3%
|業績：斗魚（盤前）、cisco（盤後）
|／
|／
|19/05/22
|首次申領失業救濟金人數
|20萬
|20.3萬
|連續申領失業救濟金人數
|133萬
|134.3萬
|4月成屋銷售（按月）
|－2.5%
|－2.7%
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