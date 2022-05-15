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【美股一周前瞻】聚焦儲局主席鮑威爾、「鷹王」布拉德講話　分析：美股或超賣反彈

股市 23:02 2022/05/15

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聚焦儲局主席鮑威爾講話、美4月零售銷售　分析：美股或超賣反彈

美股上周跌逾2%，有分析預期，美股或將出現超賣反彈，標指可能上試4100至4200點，市場仍擔心聯儲局會過於急速加息並扼殺經濟復甦，以試圖抑制高通脹。本周儲局官員講話仍是市場焦點，聯儲局主席鮑威爾將於美國時間周二下午出席活動時發表講話。

除了鮑威爾，有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲行長布拉德、紐約聯儲行長威廉斯、費城聯儲銀行行長哈克、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯也會在本周相繼講話。

數據方面，聚焦4月零售銷售數據，以及新屋開工及建築許可數據。

美股本周重點數據及業績一覧
日期 項目 預測 前值
16/05/22 業績：騰訊音樂、搜狐（盤後）
17/05/22 4月先期零售銷售（按月） ＋1% ＋0.7%
4月核心零售銷售（按月） ＋0.4% ＋1.4%
5月NAHB房屋市場指數 75 77
業績：Walmart、京東（盤前）
18/05/22 4月新屋開工（按月） －1.8% ＋0.3%
4月建築許可（按月） －3.1% ＋0.3%
業績：斗魚（盤前）、cisco（盤後）
19/05/22 首次申領失業救濟金人數 20萬 20.3萬
連續申領失業救濟金人數 133萬 134.3萬
4月成屋銷售（按月） －2.5% －2.7%

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