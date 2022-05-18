【騰訊700】騰訊首季經調整淨利按年跌23%至255億人幣　收入按年微增0.1%至1355億人幣、遜預期

▲ 騰訊首季經調整淨利按年跌23%至255億人幣 收入按年微增0.1%至1355億人幣、遜預期

騰訊 （00700） 公布今年首季度業績，首季度經調整（non-IFRS）淨利達255.45億元（人民幣，下同），按年下跌23%；首季收入達1354.71億元，按年微增0.1%，遜市場預期。

手機遊戲收入下跌 季度收入達4.3億

騰訊公布，今年首季增值服務業務收入達727.38億元，按年增長54%。當中，手機遊戲增值服務收入按年下跌3%，至403億元；而個人人電腦客戶端遊戲的收入按年增長2%至121億元。

本土市場遊戲收入下跌1%至330億元，主要由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響，如《天涯明月刀手遊》、《使命召喚手遊》等收入均出現下滑。國際市場遊戲收入按年增長4%至106億元。

行業監管致廣告需求疲弱 首季網絡廣告收入跌18%

網絡廣告業務方面，今年首季收入按年下跌18%至180億元，主要因教育、互聯網服務及電子商務等行業的廣告需求疲軟，以及網絡廣告行業自身的監管出現變化。而其移動廣告聯盟廣告業務適應監管影響，導致首季社交及其他廣告收入下跌15%至157億元。

受疫情影響 金融科技收入首季增速放緩

此外，金融科技及企業服務業務首季收入按年增長10%至428億元，當中金融科技服務收入增速較去年同期放緩，主要因今年3月新一輪疫情，影響商業支付交易金額。

截至今年3月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數為12.88億，按年增3.8%。

多間大行此前預測經調整淨利跌約兩成

去年下半年內地監管風潮蔓延至遊戲行業，受未成年保護措施、遊戲版號不獲批出等因素影響，遊戲行業亦經歷前所未有的衝擊。大行對騰訊首季的增長預測普遍偏向保守，根據彭博數據顯示，分析師對騰訊首季收入的預測中位數為1422億元，按年增長5%；經調整淨利潤預測中位數為265.96億元，按年下跌19.7%。

大和資本發表報告指，預計騰訊首季度的營業收入將按年下跌1%至1336億元（人民幣，下同），而經調整後的利潤將按年下跌25%至248億元。

大和：遊戲版號上月復批 料騰訊不會進取推新遊戲

大和資本認為，市場已經開始在考慮2023年騰訊的盈利增長，對該股作出定價，而不是根據2022年所出現的一次性影響。而上月遊戲版號復批，儘管對騰訊沒有即時而正面的影響，但相信對騰訊遊戲業務的不穩定性已經掃除。不過，該行認為，在現時監管環境下，騰訊未來不會進取地推出新遊戲，會專注中長期的遊戲運營。

此外，富瑞發表研究報告指，在宏觀環境不確定性增大、監管趨嚴環境下廣告業務的疲弱，以及未成年保護措施的影響，預計騰訊首季收入將按年增長2.5%至1387億元，當中受未成年保護措施影響，首季智能手機遊戲收入增長將放緩至4%，達430億元。而首季非國際財務報告準則的淨利潤將按年下跌20%至264億元人民幣。

富瑞：監管間接影響騰訊上半年廣告收入

而監管除對騰訊業務有直接影響外，亦間接影響騰訊的廣告業務。富瑞指出，教育行業在去年整改前，對騰訊廣告收入有不少貢獻，而隨著針對部分行業的監管，以及有個別行業出現疲弱態勢的影響，將拖累騰訊今年上半年的廣告收入增長。

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