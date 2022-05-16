▲ 【業績前瞻】騰訊700周三公布首季業績 首季淨利面臨倒退已成定局？

騰訊 （00700） 將在本周公佈今年首季度業績。去年下半年內地監管風潮蔓延至遊戲行業，受未成年保護措施、遊戲版號不獲批出等因素影響，遊戲行業亦經歷前所未有的衝擊。大行對騰訊首季的增長預測普遍偏向保守，根據彭博數據顯示，分析師對騰訊首季收入的預測中位數為1422億元，按年增長5%；經調整淨利潤預測中位數為265.96億元，按年下跌19.7%。

有大行看淡騰訊首季的業績增長，大和資本發表報告指，預計騰訊首季度的營業收入將按年下跌1%至1336億元（人民幣，下同），而經調整後的利潤將按年下跌25%至248億元。

大和：遊戲版號上月復批 料騰訊不會進取推新遊戲

大和資本認為，市場已經開始在考慮2023年騰訊的盈利增長，對該股作出定價，而不是根據2022年所出現的一次性影響。而上月遊戲版號復批，儘管對騰訊沒有即時而正面的影響，但相信對騰訊遊戲業務的不穩定性已經掃除。不過，該行認為，在現時監管環境下，騰訊未來不會進取地推出新遊戲，會專注中長期的遊戲運營。

此外，富瑞發表研究報告指，在宏觀環境不確定性增大、監管趨嚴環境下廣告業務的疲弱，以及未成年保護措施的影響，預計騰訊首季收入將按年增長2.5%至1387億元，當中受未成年保護措施影響，首季智能手機遊戲收入增長將放緩至4%，達430億元。而首季非國際財務報告準則的淨利潤將按年下跌20%至264億元人民幣。

富瑞：監管間接影響騰訊上半年廣告收入

而監管除對騰訊業務有直接影響外，亦間接影響騰訊的廣告業務。富瑞指出，教育行業在去年整改前，對騰訊廣告收入有不少貢獻，而隨著針對部分行業的監管，以及有個別行業出現疲弱態勢的影響，將拖累騰訊今年上半年的廣告收入增長。

相關文章：【元宇宙】阿里巴巴、騰訊註冊「元宇宙」商標齊觸礁

【騰訊700】WeChat Pay HK夥騰訊基金會推「日行一善」活動 用戶每日消費可捐一個公益印花