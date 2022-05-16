  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (一) 07:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績前瞻】騰訊700周三公布首季業績　首季淨利面臨倒退已成定局？

新經濟追蹤 07:00 2022/05/16

分享：

分享：

【業績前瞻】騰訊700周三公布首季業績　首季淨利面臨倒退已成定局？

騰訊 （00700） 將在本周公佈今年首季度業績。去年下半年內地監管風潮蔓延至遊戲行業，受未成年保護措施、遊戲版號不獲批出等因素影響，遊戲行業亦經歷前所未有的衝擊。大行對騰訊首季的增長預測普遍偏向保守，根據彭博數據顯示，分析師對騰訊首季收入的預測中位數為1422億元，按年增長5%；經調整淨利潤預測中位數為265.96億元，按年下跌19.7%。

有大行看淡騰訊首季的業績增長，大和資本發表報告指，預計騰訊首季度的營業收入將按年下跌1%至1336億元（人民幣，下同），而經調整後的利潤將按年下跌25%至248億元。

大和：遊戲版號上月復批 料騰訊不會進取推新遊戲

大和資本認為，市場已經開始在考慮2023年騰訊的盈利增長，對該股作出定價，而不是根據2022年所出現的一次性影響。而上月遊戲版號復批，儘管對騰訊沒有即時而正面的影響，但相信對騰訊遊戲業務的不穩定性已經掃除。不過，該行認為，在現時監管環境下，騰訊未來不會進取地推出新遊戲，會專注中長期的遊戲運營。

此外，富瑞發表研究報告指，在宏觀環境不確定性增大、監管趨嚴環境下廣告業務的疲弱，以及未成年保護措施的影響，預計騰訊首季收入將按年增長2.5%至1387億元，當中受未成年保護措施影響，首季智能手機遊戲收入增長將放緩至4%，達430億元。而首季非國際財務報告準則的淨利潤將按年下跌20%至264億元人民幣。

富瑞：監管間接影響騰訊上半年廣告收入

而監管除對騰訊業務有直接影響外，亦間接影響騰訊的廣告業務。富瑞指出，教育行業在去年整改前，對騰訊廣告收入有不少貢獻，而隨著針對部分行業的監管，以及有個別行業出現疲弱態勢的影響，將拖累騰訊今年上半年的廣告收入增長。

相關文章：【元宇宙】阿里巴巴、騰訊註冊「元宇宙」商標齊觸礁

【騰訊700】WeChat Pay HK夥騰訊基金會推「日行一善」活動　用戶每日消費可捐一個公益印花

開啟hket App，閱讀全文
港股 騰訊控股（00700） 大行報告 遊戲 廣告 廣告 電玩手遊 智能手機 騰訊

上一篇文章

【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】港股聚焦騰訊京東小米 本周放榜 夜期升199點 阿里美股高港5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款